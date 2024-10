Vláda by měla rozhodnout o objemu peněz na podporu obnovitelných zdrojů energie

Praha 23. října (ČTK) - O objemu peněz ze státního rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie v příštím roce by měla dnes rozhodnout vláda. Ministři budou jednat také o poskytnutí peněžních darů do zahraničí, záměru uzavřít dodatek ke smlouvě na nákup řízené munice pro americké vrtulníky systému H-1, ale také o nařízení, které umožní poskytovat státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce v zahraničí náhradu zvýšených životních nákladů.

Foto: Archiv CZ Biom



Návrh rozpočtu počítá u obnovitelných zdrojů s podporou 8,5 miliardy korun, ministerstvo průmyslu ale původně požadovalo vyšší částku a také podle Národní rozpočtové rady by současná legislativa vyžadovala více peněz. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale uvedl, že vláda připravuje návrh, který by dlouhodobě snížil kompenzace vyplácené vlastníkům solárních elektráren, takže by klesla i potřebná částka na podporu obnovitelných zdrojů z rozpočtu.



Změnu chce Stanjura prosadit prostřednictvím pozměňovacího návrhu k některému ze zákonů projednávaných ve Sněmovně, aby bylo možné přijmout nová pravidla podpory s účinností od začátku roku 2025.



Kabinet se bude zabývat i návštěvou vatikánského státního sekretáře, kardinála Pietra Parolina, který ve čtvrtek s premiérem Petrem Fialou (ODS) podepíše smlouvu mezi ČR a Vatikánem o některých právních otázkách. Projedná také návrh, podle kterého by ministerstvo zdravotnictví udělovalo cenu Alice Masarykové za přínos českému ošetřovatelství třem osobnostem ročně místo jedné.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 10. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 23.10.24

Poslední změna: 30.10.2024

Počet shlédnutí: 0