Vitásková: Objem podpory solárních zdrojů se může snížit

Praha 14. prosince (ČTK) - Celkový objem vyplacené podpory fotovoltaickým elektrárnám v ČR může být do budoucna zhruba o 160 miliard korun nižší než předpokládaný bilion korun. ČTK to dnes řekla předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. To, že náklady na podporu obnovitelných zdrojů elektřiny v ČR převýší celkem bilion korun, odhadl na začátku loňského roku Nejvyšší kontrolní úřad. Podstatnou část podle jeho tehdejšího vyjádření zaplatí čeští odběratelé na příplatcích ke spotřebované elektřině.

Notifikační rozhodnutí Evropské komise (EK), ve kterém v listopadu schválila režim podpory energie z obnovitelných zdrojů v Česku, však podle Vitáskové požaduje po ČR zavedení mechanismu proti nadbytečné podpoře, takzvané překompenzaci. Tím by podle ní objem vyplácené podpory klesl.

Podporu zdrojům energie v Česku od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na loňských 43,5 miliardy korun. Celkem tak bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno více než 205 miliard korun.

"Je tam (v notifikačním rozhodnutí EK), pokud se nepletu, stanoven rok 2019, kdy musíme do naší legislativy zavést opatření proti překompenzaci," řekla Vitásková. Stanovený termín je podle ní pozdní, připomněla, že v té době uplyne již téměř deset let od takzvaného "solárního boomu". Během něj se na přelomu desetiletí zvýšil instalovaný objem solárních elektráren v ČR za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 megawattů (MW) ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.

"Kontroly jsme měli zavést už dávno, legislativa by se měla upravit," uvedla Vitásková. Podle předsedkyně ERÚ však pravděpodobně provozovatelé solárních elektráren nebudou vracet již vyplacené peníze. Do konce loňského roku jde o více než 205 miliard korun. "Nedokážu si tu retroaktivitu představit. Nevím jak se to v zákoně udělá, je to záležitostí zákonodárců. Může to ale vést ke sporům," upozornila Vitásková.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15.12.2016

