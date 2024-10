Více než polovinu směsných odpadů z domácnosti v Žamberku je možné vytřídit

Žamberk (Orlickoústecko) 9. října (ČTK) - Více než polovinu směsného odpadu v Žamberku na Orlickoústecku, který produkují domácnosti, je možné ještě vytřídit. Ukázala to analýza, kterou si radnice nechala zpracovat. Město hledá další možnosti, jak lidi motivovat k lepšímu třídění odpadků. ČTK to řekl starosta Jiří Mencák (Žamberecká demokratická koalice).

Foto: Archiv CZ Biom



"Věděli jsme, že máme větší potenciál pro třídění, analýza to ukázala. Předpokládám, že po čase budeme dělat namátkové kontroly odpadů, abychom věděli, jestli se něco zlepšilo. Změnili jsme způsob třídění odpadů, zavedli jsme místo pytlů nádoby do domácností v rodinných domech. A malinko snižujeme kontejnerová stání v ulicích, aby to nepůsobilo v některých místech nevzhledně," řekl starosta. Podle něj je o nádoby na třídění zájem a radnice pořádá druhé kolo výdejů popelnic.



Analýzu dělala firma Ekola letos v srpnu, zkoumala 400 kilogramů odpadků. Směsný odpad tvořil zhruba polovinu zkoumaného vzorku. Jeho objem by se dal ještě z více než poloviny vytřídit. Například by lidé mohli začít třídit bioodpad.



Zbytek vzorku tvořily vytříděné odpady, což byly plasty, bioodpad nebo textil, uvedla Hana Langrová z odboru životního prostředí. "Pokud budeme třídit poctivěji, promítne se to i do poplatků za odpady," dodala úřednice. Město by nemuselo zdražovat, dodala. Aktuálně lidé v Žamberku platí 840 korun za popelnice ročně, i tak radnice doplácí za odpadové hospodářství stovky tisíc korun.



Analýzu odpadu dělají i v jiných městech, protože se bude za skládkování postupně platit víc peněz. Například polovinu až dvě třetiny obsahu popelnic a kontejnerů v Lanškrouně na Orlickoústecku by bylo možné vytřídit, aby odpad nemusel končit na skládce, uvedla letošní analýza. Prozkoumala 322 kilogramů směsného odpadu z rodinných i bytových domů.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 10. 2024

Datum uveřejnění: 9.10.24

Poslední změna: 13.10.2024

Počet shlédnutí: 49