Veolia investuje do druhé fáze dekarbonizace Teplárny Karviná 9,4 miliardy korun
Karviná 24. března (ČTK) - Skupina Veolia Energie ČR investuje do druhé fáze dekarbonizace Teplárny Karviná 9,4 miliardy korun. V roce 2029 tam přestane využívat uhlí. Veolia to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě.
Foto: Intermalte@Pixabay.com
"Druhá fáze přinese ukončení provozu posledních čtyř uhelných kotlů v Teplárně Karviná. Nahradí je multipalivový kotel K7 na tuhá alternativní paliva (TAP) a biomasu, nová parní turbína TG8 a doplňkový plynový kogenerační zdroj," uvedla Veolia. V kotli se bude topit z 53,19 procenta TAP (převážně vytříděným komunálním odpadem s příměsí biomasy) a z 46,81 procenta zemním plynem.
"Po dokončení druhé etapy v roce 2029 klesnou emise oxidu uhličitého oproti stavu před dekarbonizací o 200.000 tun. To odpovídá emisím přibližně 47.000 osobních aut během jednoho roku provozu," uvedl ředitel pro strategii a regulaci skupiny Veolia Energie Miroslav Zajíček.
Využití TAP je podle něj nejchytřejší způsob, jak rychle a efektivně opustit uhlí. "Místo, aby zbytkový vytříděný odpad putoval na skládky, přeměníme ho přímo v regionu na čisté teplo a elektřinu. Získáme tak dvojnásobný ekologický přínos - zaprvé zabráníme emisím metanu ze skládek, zadruhé nahradíme fosilní paliva. A stále se jedná o lokální zdroje," uvedl Zajíček.
Výsledkem je podle něj nejen snížení emisí oxidu uhličitého, ale i stabilnější cena tepla pro domácnosti a snížení závislosti na zemním plynu. Na druhou etapu získal projekt z Modernizačního fondu dotaci přesahující pět miliard korun, což představuje 53 procent z celkových nákladů.
První etapu dekarbonizace Teplárny Karviná podnik provedl v letech 2021 až 2024. Investoval do ní 536,5 milionu korun. "Spočívala v definitivním odstavení celkem tří uhelných kotlů a nainstalování šesti zcela nových plynových horkovodních kotlů. Díky této investici došlo k ukončení uhelného provozu v Teplárně ČSA a snížení využívání uhlí v karvinském teplárenství o necelých 25 procent. Aktuální palivový mix činí zhruba 75 procent uhlí a 25 procent zemní plyn," uvedla Veolia.
Náklady na první fázi dekarbonizace pokryla z 45 procent dotace. "Došlo ke snížení emisí oxidů dusíku o více než 53 procent a oxidu siřičitého dokonce o více než 72 procent. Roční hodnoty emisí oxidu uhličitého klesly oproti stavu před investicí o 30 procent, tedy o zhruba 75.000 tun," uvedl Zajíček
Veolia Energie ČR, která je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v Česku a také významným producentem elektrické energie. Dodává teplo a elektřinu domácnostem, institucím a podnikům v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji a také v Praze. V roce 2024 vytvořila výnosy 14,18 miliardy korun a čistý zisk 78,8 milionu korun.
Skupina Veolia Energie je součástí nadnárodního francouzského koncernu Veolia. Úplný odklon od uhlí v Karviné je podle firmy jedním z nejnákladnějších a nejkomplexnějších projektů skupiny na českém území.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 3. 2026
Veolia investuje do druhé fáze dekarbonizace Teplárny Karviná 9,4 miliardy korun
Karviná 24. března (ČTK) - Skupina Veolia Energie ČR investuje do druhé fáze dekarbonizace Teplárny Karviná 9,4 miliardy korun. V roce 2029 tam přestane využívat uhlí. Veolia to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě.
"Druhá fáze přinese ukončení provozu posledních čtyř uhelných kotlů v Teplárně Karviná. Nahradí je multipalivový kotel K7 na tuhá alternativní paliva (TAP) a biomasu, nová parní turbína TG8 a doplňkový plynový kogenerační zdroj," uvedla Veolia. V kotli se bude topit z 53,19 procenta TAP (převážně vytříděným komunálním odpadem s příměsí biomasy) a z 46,81 procenta zemním plynem.
"Po dokončení druhé etapy v roce 2029 klesnou emise oxidu uhličitého oproti stavu před dekarbonizací o 200.000 tun. To odpovídá emisím přibližně 47.000 osobních aut během jednoho roku provozu," uvedl ředitel pro strategii a regulaci skupiny Veolia Energie Miroslav Zajíček.
Využití TAP je podle něj nejchytřejší způsob, jak rychle a efektivně opustit uhlí. "Místo, aby zbytkový vytříděný odpad putoval na skládky, přeměníme ho přímo v regionu na čisté teplo a elektřinu. Získáme tak dvojnásobný ekologický přínos - zaprvé zabráníme emisím metanu ze skládek, zadruhé nahradíme fosilní paliva. A stále se jedná o lokální zdroje," uvedl Zajíček.
Výsledkem je podle něj nejen snížení emisí oxidu uhličitého, ale i stabilnější cena tepla pro domácnosti a snížení závislosti na zemním plynu. Na druhou etapu získal projekt z Modernizačního fondu dotaci přesahující pět miliard korun, což představuje 53 procent z celkových nákladů.
První etapu dekarbonizace Teplárny Karviná podnik provedl v letech 2021 až 2024. Investoval do ní 536,5 milionu korun. "Spočívala v definitivním odstavení celkem tří uhelných kotlů a nainstalování šesti zcela nových plynových horkovodních kotlů. Díky této investici došlo k ukončení uhelného provozu v Teplárně ČSA a snížení využívání uhlí v karvinském teplárenství o necelých 25 procent. Aktuální palivový mix činí zhruba 75 procent uhlí a 25 procent zemní plyn," uvedla Veolia.
Náklady na první fázi dekarbonizace pokryla z 45 procent dotace. "Došlo ke snížení emisí oxidů dusíku o více než 53 procent a oxidu siřičitého dokonce o více než 72 procent. Roční hodnoty emisí oxidu uhličitého klesly oproti stavu před investicí o 30 procent, tedy o zhruba 75.000 tun," uvedl Zajíček
Veolia Energie ČR, která je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v Česku a také významným producentem elektrické energie. Dodává teplo a elektřinu domácnostem, institucím a podnikům v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji a také v Praze. V roce 2024 vytvořila výnosy 14,18 miliardy korun a čistý zisk 78,8 milionu korun.
Skupina Veolia Energie je součástí nadnárodního francouzského koncernu Veolia. Úplný odklon od uhlí v Karviné je podle firmy jedním z nejnákladnějších a nejkomplexnějších projektů skupiny na českém území.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 3. 2026
Poslední změna: 9.4.2026
Počet shlédnutí: 0