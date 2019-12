Velký projekt pro ukládání energie v Austrálii

Ning-po (Čína) 23. prosince 2018 (PROTEXT/PRNewswire) - Velký projekt pro ukládání energie v Northamu v Queenslandu v Austrálii je napojen na rozvodnou síť. Čínský výrobce fotovoltaických modulů Risen Energy dodal pro toto zařízení více než 30 tisíc modulů

Globalizační strategie společnosti Risen Energy začíná vykazovat významné výsledky: po několika letech úsilí na australském trhu byla elektrárna v Northamu v Queenslandu o výkonu 10 MW, vybudovaná ve spolupráci se společností Carnegie Clean Energy, připojena k síti.

Tento projekt je prvním velkým skladovacím zařízením pro elektrickou energii vybudovaným společností EMC Lendlease, která je společným podnikem společnosti Energy Made Clean, plně vlastněnou dceřinou společností společnosti Carnegie a společnosti Lendlease, dodavatele projektů strojírenství, legislativy a výstavby (EPC). Jako dodavatel modulů poskytla společnost Risen Energy pro toto zařízení více než 30 000 monokrystalických modulů.

Moduly byly testovány firmou Clean Energy Associates, americkou společností zabývající se strojírenstvím solárních zařízení ve světě a technickým poradenstvím v oblasti dodržování kvality, a jsou vysoce přizpůsobitelné místním klimatickým podmínkám v západní Austrálii, protože dokážou udržovat stabilní výkon v horkém a suchém prostředí a zajišťují vysokou návratnost investic tím, že snižují náklady.

Solární elektrárna o rozloze 25 hektarů byla nyní plně připojena k rozvodné síti a odhaduje se, že je v příštích 25 letech schopna vygenerovat 24 GWh čisté elektřiny.

Podle nejnovějších údajů Asociace fotovoltaického průmyslu v Číně (CPIA) vývoz modulů čínských výrobců solárních článků v prvních deseti měsících roku 2018 udržel růst, přičemž podíl vývozu do Austrálie stoupl z 6 procent v roce 2017 na 10,7 procenta. Díky špičkové kvalitě svých produktů spojené s profesionálním a efektivním vývojem projektů společnost Risen Energy nejenže úspěšně vyvážela své moduly do Austrálie, ale také se podílela na výstavbě mnoha velkých elektráren v celé zemi, a to v plném souladu s místními normami pro návrh a vývoj projektů. Kromě několika dalších projektů byla elektrárna Yarranlea, při jejíž výstavbě sehrála společnost Risen Energy důležitou roli, jmenovitě pochválena Dr. Anthonym Lynhamem, ministrem pro přírodní zdroje, důlní průmysl a energie australského státu Queensland.

Li Bin, generální ředitel společnosti Risen Energy Australia, řekl: „Naše neustálá expanze v Austrálii je podporována inovativními produkty a technologiemi společnosti, které mohou uspokojit potřeby spotřebitelů v různých regionech. V budoucnu chce naše společnost investovat v Austrálii do projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které by měly dodávat celkový výkon přesahující 2 GW a bude pokračovat v expanzi v sektoru úložišť energie. Pokud jde o některé nadcházející akvizice, hledáme partnery pro financování a partnery EPC, stejně jako partnery pro společnou výstavbu."

Zdroj: PROTEXT/PRNewswire (ČTK) 2.1.2019

Datum uveřejnění: 23. prosince 2018

Poslední změna: 2. ledna 2019

