Velká část Čechů zvažuje výměnu zdroje tepla, tápou ale v podmínkách dotací
Praha 27. srpna (ČTK) - Velká část Čechů zvažuje výměnu svého zdroje vytápění. Dotaci od státu na to ale nyní čerpá jen čtvrtina z nich. Většinu zájemců odrazuje administrativní náročnost vyřizování žádostí, nejistota ohledně splnění podmínek programu nebo složitost informací. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Stiebel Eltron.
"Fakt, že program Nová zelená úsporám od svého spuštění podpořil výměnu více než 80.000 zdrojů tepla, ukazuje, že Češi mají o úsporná opatření skutečný zájem. Podle našeho průzkumu ale dotaci využila pouze čtvrtina těch, kteří výměnu letos provedli, což naznačuje, že potenciál programu je mnohem vyšší. Lepší vysvětlení podmínek a jednodušší, přehlednější proces by mohly výrazně zvýšit počet domácností, které se rozhodnou pro ekologičtější zdroj vytápění,“ uvedl vedoucí technického oddělení Stiebel Eltron David Šafránek.
Ještě letos podle průzkumu, jehož se na přelomu července a srpna zúčastnilo 1021 respondentů, plánuje výměnu zdroje vytápění svého domu či chalupy 14 procent Čechů. Nejčastěji chystají přechod k tepelnému čerpadlu, uvedla to třetina respondentů. Více než pětina preferuje tuhá alternativní paliva jako dřevo, pelety nebo biomasu a 19 procent respondentů uvažuje o přechodu na zemní plyn.
Naopak ti, co už výměnu zdroje tepla provedli, nejčastěji podle dat z průzkumu zvolili kotle na tuhá alternativní paliva, jež jsou novým zdrojem tepla pro téměř třetinu z nich. Následují tepelná čerpadla, která si pořídila více než čtvrtina respondentů. Na třetím místě je zemní plyn.
Výměn by však mohlo být více. Pro téměř polovinu respondentů by byl nejvýznamnějším motivačním faktorem pro výměnu a podání žádosti o dotaci jednodušší proces vyřízení. Pro skoro 44 procent dotázaných je dále zásadní možnost získat peníze předem, tedy ještě před samotnou realizací výměny. Důležitá je i lepší informovanost o podmínkách a přínosech programu a nižší požadavky na spoluúčast, obě možnosti by motivovaly více než třetinu respondentů. Rychlejší schvalování žádostí by pak podle průzkumu přivítalo přes 19 procent dotázaných.
"I tato data ukazují, že největší překážky stále leží v komplikovanosti procesu. Mnozí lidé se v podmínkách neorientují, odrazují je složité formuláře nebo dlouhé čekání. Pokud chceme, aby podpora šetrného vytápění zasáhla co nejširší skupinu domácností, je potřeba celý systém maximálně zjednodušit," míní Šafránek.
