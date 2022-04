Vědec: Zpráva OSN ukazuje, že opustit fosilní zdroje je jediná správná cesta

Praha 4. dubna (ČTK) - Do budoucna je jediná cesta opustit fosilní zdroje energie a pečovat o krajinu tak, aby byla schopná pohlcovat uhlík. To jsou podle klimatologa Radima Tolasze hlavní sdělení dnes zveřejněné třetí části šesté hodnoticí zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) při OSN. Tato část je zaměřená na snižování emisí skleníkových plynů a zmírňování dopadů klimatických změn. Tolasz, který působí v Českém hydrometeorologickém ústavu, ČTK dále řekl, že největší novum zprávy, vydávané skupinou více než 200 vědců a vědkyň, je rostoucí přesnost dat a odhadů dopadů klimatické změny. V souvislosti se zveřejněním zprávy se dnes v Praze uskutečnila diskuse expertů, Tolasz se jí zúčastnil videokonferenčně. Experti dnes v souvislosti se zprávou také hovořili o nutnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, ale i růstu klimatických závazků.

"Reporty, vydávané vždy po několika letech, si jsou podobné jak vejce vejci," řekl ČTK Tolasz, který je zástupcem Česka v IPCC. "Na druhou stranu informace, které v reportech jsou (...), jsou pořád přesnější, jasnější. Ta věda si je jistější, že hodnoty, které tam uvádí (...) budou i z hlediska odhadů naplněnější. To znamená, že jsou reálnější," zdůraznil Tolasz.

Zpráva IPCC podle něj jednoznačně ukazuje, že do budoucna je jedinou správnou cestou odchod od fosilních zdrojů. "Ale zároveň, když se řekne mitigace, tak to neznamená jen, že přestaneme pálit uhlí. Tam je ještě druhá velká část. A to je to, že se budeme starat o krajinu a to, aby krajina pohlcovala (..) uhlík, aby uhlíkový cyklus byl zdravý," řekl. "Nejde jen o to, že všichni začneme jezdit v elektroautech. Tady jde o to starat se o lesy, dobře hospodařit na zemědělské půdě, starat se o čistotu oceánů a podobně, protože to všechno spolu souvisí," popsal.

Tolasz poznamenal, že klimatologové i IPCC už více než deset let usilují o to, aby státy nebyly závislé na jednom zdroji energie jen proto, že je levný nebo je na něj navázán místní průmysl. "A když se zamyslíme nad tím, co se za těch deset či 15 let stalo, tak v podstatě nikde nedošlo k převratnému vývoji, že by někde dramatickým způsobem narostl nějaký zdroj energie," uvedl.

"Teď je otázka, jestli to, co se děje na východ od nás, tomu (odklonu od fosilních zdrojů) pomůže nebo nepomůže. (...) Teď se všichni tváří, že odejdeme od uhlí a hodně rychle. Ale já si nedělám iluze, že jak se krize vyřeší, aspoň trošku, že na to všichni nezapomenou," dodal Tolasz.

Nutnost rozvoje obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetických úspor, ale i vhodného využívání krajiny a podpory správného fungování ekosystémů pak dnes, přímo v souvislosti s Českem, v diskusi zdůraznil exministr životního prostředí a půdní biolog Ladislav Miko. Vyzdvihl i důležitost péče o biodiverzitu. Miko je poradcem nynější ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL).

Podle analytičky Kateřiny Davidové z nevládní organizace Centrum pro dopravu a energetiku pak zpráva ukazuje, že to, co jsme dělali dosud, už prostě nestačí. Podotkla, že je třeba, aby evropské státy zvýšily své klimatické závazky. Zásadní pak podle ní budou kroky, které (státy) učiní během následujících let a nelze již otálet.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 4. 2022

Datum uveřejnění: 4.4.22

Poslední změna: 6.4.2022

