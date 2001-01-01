Zprávy z tisku
Vědci vysazují na Mostecku rychle rostoucí travinu s výhřevností jako hnědé uhlí
Komořany (Mostecko) 28. května (ČTK) - Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím, řekl dnes novinářům Josef Trögl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Foto: AnnetteMeyer@Pixabay.com
Ozdobnice obrovská dorůstá až do výšky čtyř metrů a z jednoho hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Ve srážkovém stínu pod Krušnými horami a na místě po těžbě uhlí ale podle odborníků tak velká nebude.
Mimořádně odolná energetická plodina může pomoci s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biouhlem, což je materiál vznikající například z odpadních kalů z čistíren odpadních vod. Tento materiál pomáhá zvyšovat obsah uhlíku v půdě a zároveň ho v ní dlouhodobě ukládat. "Půda po těžbě trpí obrovským nedostatkem uhlíku. Takto ho do země nejen vrátíme, ale dlouhodobě ho tam zafixujeme, což přispěje i ke zmírnění klimatické změny," uvedl Trögl.
Kořeny ozdobnice podle vědců spolupracují s půdními mikroorganismy a přispívají k přirozenému rozkladu organického znečištění a proti šíření znečištění do nových oblastí. Projekt navazuje na další, který podporuje i program NATO Science for Peace and Security, rostlina by mohla pomoci s obnovou území zničených po válce. Z toho důvodu jí vědci vysadili také na několika místech v okolí Chomutova.
Rostlina netvoří semena, neměla by proto být podle Trögla invazivní. "Nicméně jsou už zprávy, že se někde objevila, ale není jasné jak. Rozhodně budeme sledovat, aby se to nešířilo tam, kam nemá," uvedl Trögl.
V lomu ČSA mají vědci připraveno 2000 sazeniček na jedno testovací pole, což je asi 1000 metrů čtverečních. Už v červenci bude vidět, zda se rostliny uchytily. "Necháme pro srovnání kus džungle, abychom viděli, jestli není lepší nechat vše přírodě," řekl Trögl. S ozdobnicí lze topit, dělat z ní peletky, papír, izolaci. "A máme celou řadu nápadů, co by se s tím dalo dělat," dodal.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 5. 2026
Poslední změna: 2.6.2026
Počet shlédnutí: 1
Vědci vysazují na Mostecku rychle rostoucí travinu s výhřevností jako hnědé uhlí
Komořany (Mostecko) 28. května (ČTK) - Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím, řekl dnes novinářům Josef Trögl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Ozdobnice obrovská dorůstá až do výšky čtyř metrů a z jednoho hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Ve srážkovém stínu pod Krušnými horami a na místě po těžbě uhlí ale podle odborníků tak velká nebude.
Mimořádně odolná energetická plodina může pomoci s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biouhlem, což je materiál vznikající například z odpadních kalů z čistíren odpadních vod. Tento materiál pomáhá zvyšovat obsah uhlíku v půdě a zároveň ho v ní dlouhodobě ukládat. "Půda po těžbě trpí obrovským nedostatkem uhlíku. Takto ho do země nejen vrátíme, ale dlouhodobě ho tam zafixujeme, což přispěje i ke zmírnění klimatické změny," uvedl Trögl.
Kořeny ozdobnice podle vědců spolupracují s půdními mikroorganismy a přispívají k přirozenému rozkladu organického znečištění a proti šíření znečištění do nových oblastí. Projekt navazuje na další, který podporuje i program NATO Science for Peace and Security, rostlina by mohla pomoci s obnovou území zničených po válce. Z toho důvodu jí vědci vysadili také na několika místech v okolí Chomutova.
Rostlina netvoří semena, neměla by proto být podle Trögla invazivní. "Nicméně jsou už zprávy, že se někde objevila, ale není jasné jak. Rozhodně budeme sledovat, aby se to nešířilo tam, kam nemá," uvedl Trögl.
V lomu ČSA mají vědci připraveno 2000 sazeniček na jedno testovací pole, což je asi 1000 metrů čtverečních. Už v červenci bude vidět, zda se rostliny uchytily. "Necháme pro srovnání kus džungle, abychom viděli, jestli není lepší nechat vše přírodě," řekl Trögl. S ozdobnicí lze topit, dělat z ní peletky, papír, izolaci. "A máme celou řadu nápadů, co by se s tím dalo dělat," dodal.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 5. 2026
Poslední změna: 2.6.2026
Počet shlédnutí: 1