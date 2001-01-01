Zprávy z tisku
Vědci vidí v energetických plodinách zdroj energie i pomoc krajině
Průhonice (u Prahy) 23. listopadu (ČTK) - Zemědělská půda v Česku by podle vědců mohla poskytovat biomasu sloužící jako obnovitelný zdroj energie . Její energetický potenciál by podle modelu Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK) a Fakulty elektrotechnické ČVUT mohl dosahovat 120 až 125 petajoulů ročně. Část půdy ležící ladem nebo méně vhodné pro běžnou zemědělskou produkci by mohly využít víceleté energetické plodiny , zejména rychle rostoucí vrby a topoly.
Foto: fietzfotos@Pixabay.com
Zemědělská půda v Česku by podle vědců mohla poskytovat biomasu sloužící jako obnovitelný zdroj energie . Její energetický potenciál by podle modelu Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK) a Fakulty elektrotechnické ČVUT mohl dosahovat 120 až 125 petajoulů ročně. Část půdy ležící ladem nebo méně vhodné pro běžnou zemědělskou produkci by mohly využít víceleté energetické plodiny , zejména rychle rostoucí vrby a topoly. Kromě produkce biomasy mohou pomáhat omezovat erozi, zadržovat vodu, ochlazovat krajinu a podporovat biologickou rozmanitost. Jejich využití vědci ověřují na výsypce lomu Vršany v severních Čechách, uvedl dnes VÚK v tiskové zprávě.
Vytvořený model propojil údaje o zemědělských pozemcích, kvalitě půdy, klimatických podmínkách a deficitech jednotlivých krajinných funkcí. Zohlednil nynější výměru půdy ležící ladem, která představuje přibližně 109.000 hektarů, tedy asi 4,5 procenta české orné půdy. Ve scénářích vědci počítali také s pěstováním víceletých energetických plodin na deseti procentech orné půdy mimo úhory. Tyto plodiny přitom umisťovali především na pozemky méně vhodné pro běžnou zemědělskou produkci a současně na pozemky, kde ekologické přínosy byly nejvyšší.
Celkový energetický potenciál biomasy ze zemědělské půdy dosáhl v analyzovaných variantách přibližně 120 až 125 petajoulů ročně. Výsledek zahrnuje biomasu z víceletých energetických plodin i využitelné zbytky běžné zemědělské produkce. Největší část připadá na pevnou biomasu , kterou lze například spalovat nebo zpracovat do podoby pelet a briket .
"Naším cílem nebylo pouze spočítat, kolik biomasy by bylo možné vyprodukovat. Hledali jsme především místa, kde mohou energetické plodiny vedle produkce obnovitelné suroviny nejvíce prospět krajině. Model proto zohledňuje ohrožení suchem, vodní a větrnou erozi, jednotvárnost krajiny i potřebu posílit její ekologickou propojenost," uvedla Kamila Vávrová z odboru fytoenergetiky VÚK.
Vědci sledovali rychle rostoucí vrby a topoly, ale také nedřevnaté energetické plodiny , jako jsou ozdobnice čínská a chrastice rákosovitá. Jejich výnosy se podle druhu a kvality stanoviště pohybují přibližně od 2,5 do 14 tun sušiny z hektaru ročně. Dlouhodobé měření VÚK zároveň ukázalo, že porosty se stromy dokážou zmírňovat teplotní extrémy. Průměrná teplota vzduchu ve výšce jednoho metru byla v agrolesnickém systému o 0,3 stupně Celsia nižší a v hustém porostu rychle rostoucích dřevin o 0,6 stupně nižší než na běžném poli. V porostu dřevin byla půda v jednom ze sledovaných roků dokonce o 2,5 stupně chladnější.
Pokusy se simulovaným přívalovým deštěm navíc potvrdily, že pásy stromů a zatravněné plochy zpomalují povrchový odtok, zvyšují vsakování vody a zachycují unášené půdní částice. Porosty energetických dřevin mohou zároveň vytvářet prostředí pro hmyz a další organismy v jinak intenzivně využívané zemědělské krajině.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 11. 2026
Poslední změna: 25.11.2026
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Vědci vidí v energetických plodinách zdroj energie i pomoc krajině
Průhonice (u Prahy) 23. listopadu (ČTK) - Zemědělská půda v Česku by podle vědců mohla poskytovat biomasu sloužící jako obnovitelný zdroj energie . Její energetický potenciál by podle modelu Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK) a Fakulty elektrotechnické ČVUT mohl dosahovat 120 až 125 petajoulů ročně. Část půdy ležící ladem nebo méně vhodné pro běžnou zemědělskou produkci by mohly využít víceleté energetické plodiny , zejména rychle rostoucí vrby a topoly.
Zemědělská půda v Česku by podle vědců mohla poskytovat biomasu sloužící jako obnovitelný zdroj energie . Její energetický potenciál by podle modelu Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK) a Fakulty elektrotechnické ČVUT mohl dosahovat 120 až 125 petajoulů ročně. Část půdy ležící ladem nebo méně vhodné pro běžnou zemědělskou produkci by mohly využít víceleté energetické plodiny , zejména rychle rostoucí vrby a topoly. Kromě produkce biomasy mohou pomáhat omezovat erozi, zadržovat vodu, ochlazovat krajinu a podporovat biologickou rozmanitost. Jejich využití vědci ověřují na výsypce lomu Vršany v severních Čechách, uvedl dnes VÚK v tiskové zprávě.
Vytvořený model propojil údaje o zemědělských pozemcích, kvalitě půdy, klimatických podmínkách a deficitech jednotlivých krajinných funkcí. Zohlednil nynější výměru půdy ležící ladem, která představuje přibližně 109.000 hektarů, tedy asi 4,5 procenta české orné půdy. Ve scénářích vědci počítali také s pěstováním víceletých energetických plodin na deseti procentech orné půdy mimo úhory. Tyto plodiny přitom umisťovali především na pozemky méně vhodné pro běžnou zemědělskou produkci a současně na pozemky, kde ekologické přínosy byly nejvyšší.
Celkový energetický potenciál biomasy ze zemědělské půdy dosáhl v analyzovaných variantách přibližně 120 až 125 petajoulů ročně. Výsledek zahrnuje biomasu z víceletých energetických plodin i využitelné zbytky běžné zemědělské produkce. Největší část připadá na pevnou biomasu , kterou lze například spalovat nebo zpracovat do podoby pelet a briket .
"Naším cílem nebylo pouze spočítat, kolik biomasy by bylo možné vyprodukovat. Hledali jsme především místa, kde mohou energetické plodiny vedle produkce obnovitelné suroviny nejvíce prospět krajině. Model proto zohledňuje ohrožení suchem, vodní a větrnou erozi, jednotvárnost krajiny i potřebu posílit její ekologickou propojenost," uvedla Kamila Vávrová z odboru fytoenergetiky VÚK.
Vědci sledovali rychle rostoucí vrby a topoly, ale také nedřevnaté energetické plodiny , jako jsou ozdobnice čínská a chrastice rákosovitá. Jejich výnosy se podle druhu a kvality stanoviště pohybují přibližně od 2,5 do 14 tun sušiny z hektaru ročně. Dlouhodobé měření VÚK zároveň ukázalo, že porosty se stromy dokážou zmírňovat teplotní extrémy. Průměrná teplota vzduchu ve výšce jednoho metru byla v agrolesnickém systému o 0,3 stupně Celsia nižší a v hustém porostu rychle rostoucích dřevin o 0,6 stupně nižší než na běžném poli. V porostu dřevin byla půda v jednom ze sledovaných roků dokonce o 2,5 stupně chladnější.
Pokusy se simulovaným přívalovým deštěm navíc potvrdily, že pásy stromů a zatravněné plochy zpomalují povrchový odtok, zvyšují vsakování vody a zachycují unášené půdní částice. Porosty energetických dřevin mohou zároveň vytvářet prostředí pro hmyz a další organismy v jinak intenzivně využívané zemědělské krajině.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 11. 2026
Poslední změna: 25.11.2026
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