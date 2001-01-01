Zprávy z tisku
Ve Zlíně začal svoz odstrojených vánočních stromků, loni se odvezlo 36,5 tuny
Zlín 12. ledna (ČTK) - Ve Zlíně dnes začal svoz odstrojených vánočních stromků. Lidé je mohou odkládat k nádobám na tříděný odpad. Pracovníci technických služeb je odvezou do kompostárny v areálu skládky Suchý důl k ekologickému zpracování společně s bioodpadem. Loni sesbírali 36,5 tuny vánočních stromků, náklady na svoz a zpracování stromků byly 340.000 korun, řekl dnes ČTK zástupce zlínské radnice Jaroslav Chudara.
Foto: Archiv CZ Biom
Předloni pracovníci technických služeb odvezli po vánočních svátcích 33,65 tuny stromků, o rok dříve jich bylo 34,76 tuny.
Stromky se budou od nádob s tříděným odpadem odvážet vždy v pondělí a úterý ve třetím až sedmém týdnu letošního roku. "Vánoční stromky není vhodné řezat, lámat, sekat, svazovat, balit do pytlů ani vkládat do kontejnerů," uvedla radnice. Město také upozorňuje, že v zástavbě rodinných domů se budou stromečky svážet pouze ze stanovišť tříděného odpadu.
Odstrojené stromečky se budou svážet také v dalších městech ve Zlínském kraji, například v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. "Stejně jako v předchozích letech mají občané Rožnova bydlící v panelákové zástavbě možnost odložit staré vánoční stromky přímo na stanoviště na komunální odpad, tedy ke kontejnerům. Město následně zajistí během ledna jejich svoz do areálu bývalého školního statku, kde budou seštěpkovány k dalšímu využití. Jedinou podmínkou pro občany je, že stromky musí být úplně odstrojené, tedy bez háčků a ozdob," uvedla mluvčí radnice Adéla Kousalová.
V zástavbě s rodinnými domy ale lidé stromy k popelnicím odkládat nesmí. Pracovníci svozové firmy je odtud neodvezou. "Občané mohou buď vánoční stromek spálit v domácím topeništi, seštěpkovat ho do svého kompostu nebo jej mohou odvézt do sběrného dvora na ulici Zuberská," uvedla Lenka Němcová z městského odboru správy a majetku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 32
Ve Zlíně začal svoz odstrojených vánočních stromků, loni se odvezlo 36,5 tuny
Zlín 12. ledna (ČTK) - Ve Zlíně dnes začal svoz odstrojených vánočních stromků. Lidé je mohou odkládat k nádobám na tříděný odpad. Pracovníci technických služeb je odvezou do kompostárny v areálu skládky Suchý důl k ekologickému zpracování společně s bioodpadem. Loni sesbírali 36,5 tuny vánočních stromků, náklady na svoz a zpracování stromků byly 340.000 korun, řekl dnes ČTK zástupce zlínské radnice Jaroslav Chudara.
Předloni pracovníci technických služeb odvezli po vánočních svátcích 33,65 tuny stromků, o rok dříve jich bylo 34,76 tuny.
Stromky se budou od nádob s tříděným odpadem odvážet vždy v pondělí a úterý ve třetím až sedmém týdnu letošního roku. "Vánoční stromky není vhodné řezat, lámat, sekat, svazovat, balit do pytlů ani vkládat do kontejnerů," uvedla radnice. Město také upozorňuje, že v zástavbě rodinných domů se budou stromečky svážet pouze ze stanovišť tříděného odpadu.
Odstrojené stromečky se budou svážet také v dalších městech ve Zlínském kraji, například v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. "Stejně jako v předchozích letech mají občané Rožnova bydlící v panelákové zástavbě možnost odložit staré vánoční stromky přímo na stanoviště na komunální odpad, tedy ke kontejnerům. Město následně zajistí během ledna jejich svoz do areálu bývalého školního statku, kde budou seštěpkovány k dalšímu využití. Jedinou podmínkou pro občany je, že stromky musí být úplně odstrojené, tedy bez háčků a ozdob," uvedla mluvčí radnice Adéla Kousalová.
V zástavbě s rodinnými domy ale lidé stromy k popelnicím odkládat nesmí. Pracovníci svozové firmy je odtud neodvezou. "Občané mohou buď vánoční stromek spálit v domácím topeništi, seštěpkovat ho do svého kompostu nebo jej mohou odvézt do sběrného dvora na ulici Zuberská," uvedla Lenka Němcová z městského odboru správy a majetku.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 32