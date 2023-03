Ve Zlíně by letos mělo přibýt hnědých popelnic na bioodpad, je jich 7000

Zlín 23. března (ČTK) - Ve Zlíně by letos mělo přibýt hnědých popelnic na bioodpad, které mohou mít lidé u svých rodinných domů. Na území krajského města je nyní asi 7000 popelnic, od září by měly být rozšířeny v dalších částech města. Je zde potenciál pro umístění dalších až 3000 nádob, řekla dnes ČTK zástupkyně zlínské radnice Irena Orságová.

Bioodpad se zpracovává v kompostárně na skládce Suchý důl. Lidé si mohou zdarma kompost odebrat, bude to možné od dubna. Svoz bioodpadu ve městě začne příští týden. Sváží se ve dvoutýdenních intervalech, střídavě se směsným komunálním odpadem. Kromě hnědých popelnic u rodinných domů mohou lidé biologicky rozložitelný odpad odkládat do nádob umístěných v jiných lokalitách, ve městě je takových nádob asi 300. Bioodpad se sbírá i při sobotních svozech odpadů, přistavovány jsou také velkoobjemové kontejnery, bioodpad lidé vozí i do sběrných dvorů nebo přímo do kompostárny.

Na výrobu kompostu bylo loni v kompostárně z nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad přijato 3763 tun bioodopadu, o rok dříve to bylo 4081 tun. Výroba kompostu trvá 60 až 90 dnů, loni bylo vyrobeno 1717 tun kompostu, obyvatelům města bylo vydáno 297 tun, uvedla Orságová. Letošní výdej kompostu začíná 1. dubna, zatím čeká na odvoz asi 200 tun kompostu. Na jeden občanský průkaz si mohou lidé bezplatně odebrat za jedno pololetí až 250 kilogramů. Pokud by stáli o větší množství, mohou si kompost koupit za půl koruny na kilogram.

Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu se v některých částech Zlína od příštího týdne mění, odpad bude vyvážen v jiných dnech. Bioodpad se od domů sváží střídavě se směsným komunálním odpadem od konce března do konce listopadu, přes zimu se jednou týdně vyváží komunální odpad. "Žádáme občany, aby odpad do hnědých nádob vkládali volně ložený, bez igelitových nebo papírových sáčků, aby je kompostárna na skládce Suchý důl mohla bezproblémově zpracovat. Rovněž bychom rádi požádali všechny občany, aby svůj odpad ukládali pouze do určených nádob a udržovali kolem nich pořádek. Je důležité, aby byly v den svozu nádoby dobře přístupné, tedy, aby majitelé automobilů umožnili bezproblémový průjezd svozových vozidel.," uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.

