Zprávy z tisku
Ve Žďáru nad Sázavou by stavba teplárny spalující odpad mohla začít za dva roky
Žďár nad Sázavou 5. února (ČTK) - Stavba teplárny spalující komunální odpad ve Žďáru nad Sázavou by mohla začít za dva roky. Projekt s předpokládanými náklady okolo 1,6 miliardy korun připravuje společnost Satt, která patří městu. Má na něj slíbenou dotaci 737 milionů korun. Novinářům to dnes v sídle firmy Satt řekl její ředitel Petr Scheib. Teplo a elektřina budou vyráběné z odpadů svážených z části Žďárska a z Jihlavy, případně i ze štěpky a jiné biomasy.
Foto: SludgeG@Flickr.com
"Přinášíme tímto projektem určitou jistotu pro domácnosti, obce v regionu i firmy," řekl žďárský starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město). Dodal, že pro domácnosti bude znamenat stabilizaci ceny tepla a pro obce předvídatelný výhled v odpadovém hospodářství. Dalším efektem je podle něj to, že se z odpadu místo problému stane zdroj energie.
Teplo pro centrální vytápění ve dvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou je zatím hlavně z uhelné kotelny strojírenské a metalurgické firmy Žďas. Nová teplárna by měla ročně přijímat okolo 40.000 tun odpadu, který se pak ještě přetřídí. Kromě Žďáru nad Sázavou bude z Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a z obcí v jejich působnosti, a také z Jihlavy.
O plánu na energetické využívání komunálního odpadu informovala žďárská radnice vloni. "V současné době už probíhají tržní konzultace s potenciálními dodavateli," řekl dnes Scheib. Předpokládá, že posuzování dopadů tohoto provozu na okolí by mohlo skončit letos v létě. Stavbu teplárny by chtěl Satt zahájit v roce 2028, dokončená by pak měla být v závěru roku 2029. "Aby to zařízení v roce 2030, po zákazu skládkování, bylo připravené k provozu," řekl.
Palivo v teplárně musí obsahovat nejméně 70 procent biologicky rozložitelných složek. V komunálním odpadu to jsou třeba hygienické pomůcky nebo běžný odpad z kuchyní. Podíl těchto složek se zvýší přetříděním odpadu. Do paliva bude možné přimíchat například i dřevní štěpku.
Teplárna bude postavená na okraji Žďáru nad Sázavou, u spojnice ulic Brněnská a Jihlavská. Obsluhovat ji bude denně deset až 15 aut, která většinou nebudou zajíždět do města. Palivo bude ukládané do podtlakového bunkru, aby neunikal zápach a nemohli k němu hlodavci.
Předtím chce Satt ještě modernizovat teplárnu Libušín ve Studentské ulici, což bude stát 235 milionů korun. Tato akce by mohla být hotová v polovině příštího roku. Město se pak bude moci odstřihnout od dodávek tepla ze Žďasu. Scheib podotkl, že se na postupu s firmou domlouvají.
Teplárna Libušín zatím sloužila hlavně jako záloha pro případ výpadků a odstávek. Nově v ní budou osazené tři plynové kotle a kogenerační jednotky, které umožní vyrábět spalováním plynu kromě tepla i elektřinu. Bude tam také elektrokotel, který bude fungovat jen při nízké nebo záporné ceně elektřiny jako služba pro vyrovnávání sítě. Po zprovoznění nové teplárny bude Libušín městu sloužit jako doplňkový zdroj.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 2. 2026
Poslední změna: 11.2.2026
Počet shlédnutí: 0
Ve Žďáru nad Sázavou by stavba teplárny spalující odpad mohla začít za dva roky
Žďár nad Sázavou 5. února (ČTK) - Stavba teplárny spalující komunální odpad ve Žďáru nad Sázavou by mohla začít za dva roky. Projekt s předpokládanými náklady okolo 1,6 miliardy korun připravuje společnost Satt, která patří městu. Má na něj slíbenou dotaci 737 milionů korun. Novinářům to dnes v sídle firmy Satt řekl její ředitel Petr Scheib. Teplo a elektřina budou vyráběné z odpadů svážených z části Žďárska a z Jihlavy, případně i ze štěpky a jiné biomasy.
"Přinášíme tímto projektem určitou jistotu pro domácnosti, obce v regionu i firmy," řekl žďárský starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město). Dodal, že pro domácnosti bude znamenat stabilizaci ceny tepla a pro obce předvídatelný výhled v odpadovém hospodářství. Dalším efektem je podle něj to, že se z odpadu místo problému stane zdroj energie.
Teplo pro centrální vytápění ve dvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou je zatím hlavně z uhelné kotelny strojírenské a metalurgické firmy Žďas. Nová teplárna by měla ročně přijímat okolo 40.000 tun odpadu, který se pak ještě přetřídí. Kromě Žďáru nad Sázavou bude z Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a z obcí v jejich působnosti, a také z Jihlavy.
O plánu na energetické využívání komunálního odpadu informovala žďárská radnice vloni. "V současné době už probíhají tržní konzultace s potenciálními dodavateli," řekl dnes Scheib. Předpokládá, že posuzování dopadů tohoto provozu na okolí by mohlo skončit letos v létě. Stavbu teplárny by chtěl Satt zahájit v roce 2028, dokončená by pak měla být v závěru roku 2029. "Aby to zařízení v roce 2030, po zákazu skládkování, bylo připravené k provozu," řekl.
Palivo v teplárně musí obsahovat nejméně 70 procent biologicky rozložitelných složek. V komunálním odpadu to jsou třeba hygienické pomůcky nebo běžný odpad z kuchyní. Podíl těchto složek se zvýší přetříděním odpadu. Do paliva bude možné přimíchat například i dřevní štěpku.
Teplárna bude postavená na okraji Žďáru nad Sázavou, u spojnice ulic Brněnská a Jihlavská. Obsluhovat ji bude denně deset až 15 aut, která většinou nebudou zajíždět do města. Palivo bude ukládané do podtlakového bunkru, aby neunikal zápach a nemohli k němu hlodavci.
Předtím chce Satt ještě modernizovat teplárnu Libušín ve Studentské ulici, což bude stát 235 milionů korun. Tato akce by mohla být hotová v polovině příštího roku. Město se pak bude moci odstřihnout od dodávek tepla ze Žďasu. Scheib podotkl, že se na postupu s firmou domlouvají.
Teplárna Libušín zatím sloužila hlavně jako záloha pro případ výpadků a odstávek. Nově v ní budou osazené tři plynové kotle a kogenerační jednotky, které umožní vyrábět spalováním plynu kromě tepla i elektřinu. Bude tam také elektrokotel, který bude fungovat jen při nízké nebo záporné ceně elektřiny jako služba pro vyrovnávání sítě. Po zprovoznění nové teplárny bude Libušín městu sloužit jako doplňkový zdroj.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 2. 2026
Poslední změna: 11.2.2026
Počet shlédnutí: 0