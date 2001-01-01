Zprávy z tisku
Ve Val. Kloboukách se bude nově svážet bioodpad od rodinných i bytových domů
Valašské Klobouky (Zlínsko) 29. září (ČTK) - Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se bude nově svážet bioodpad od rodinných i bytových domů. Město chce zavést svoz bioodpadu přímo od domů od nového roku. Svoz bude zajištěný celoročně - v zimě jednou měsíčně a od dubna do listopadu každých 14 dní, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Zvonková.
Foto: Archiv CZ Biom
"Před dvěma lety jsme museli učinit nepopulární krok, kdy z mnoha důvodů došlo ke zrušení kontejnerů na bioodpad v ulicích města. Současně jsme ale slíbili, že zkusíme najít cestu k pohodlnému třídění přímo v domácnostech. Nyní tedy občanům představujeme novou koncepci, kdy budou mít možnost domácího třídění do hnědých nádob, ze kterých budeme odpad pravidelně svážet a zpracovávat v naší nově otevírané kompostárně v sousední Poteči," uvedl starosta Josef Bělaška (BEZPP, za Klobučné společně).
Nádoby o objemu 240 litrů si budou lidé pořizovat do svého vlastnictví. "Cena jedné nádoby bude 1200 korun, ovšem pokud si ji občané objednají do konce listopadu, budou mít městem dotovanou cenu 800 korun. Všechny nádoby budou jednotné, aby odpovídaly potřebným normám. Občanům je budou v průběhu ledna dodávat Valašskokloboucké služby," uvedl starosta. Lidé dostanou nádoby s čipem pro jejich číslo popisné. Svoz bioodpadu z nádob bez čipu nebude možný.
"Zapojení domácností nebude povinné. Kdo doma bioodpad plně zpracovává v kompostéru na své zahradě, může v této cestě pokračovat. Pokud by ale lidé nesprávně ukládali bioodpad do popelnic s komunálním odpadem, nebude jim odpad vyvezen," uvedl starosta. Dále bude možné vozit bioodpad do sběrného místa v Luční ulici.
Od prosince do března se bude bioodpad svážet jednou za měsíc, od dubna do listopadu jednou za dva týdny. Upraví se pak i frekvence svozu komunálního odpadu od rodinných i bytových domů, která bude čtrnáctidenní. Jeden týden se bude svážet komunální odpad, další týden bioodpad. Výše poplatku za svoz odpadu na příští rok ještě schválená není, nepředpokládá se však výrazné navýšení. Letos platí lidé 800 korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 9. 2025
