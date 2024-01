Vánoční stromky z Hradce Králové skončí v kompostu, svoz začne 8. ledna

Hradec Králové 3. ledna (ČTK) - Vánoční stromky z domácností stotisícového Hradce Králové opět skončí v městské kompostárně. Odpadová společnost Hradecké služby s jejich svozem od popelnicových stání začne v pondělí 8. ledna. ČTK to dnes řekla mluvčí hradecké radnice Kateřina Rohlíčková. V minulých letech se ve městě svezlo přibližně 170 tun vánočních stromečků.

"V druhém lednovém týdnu budeme svážet převážně stromky od popelnicových stání u bytových domů a od rodinných domů. Svozy stromků z veřejných stanovišť separace budeme dělat až do konce ledna," uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek. Protože stromky zamíří do kompostárny, měli by být bez ozdob a jakýchkoli obalů.



Nejvíce stromků se odváží tradičně ze sídlišť, naopak v okrajových částech města s rodinnými domky končí stromky často v kamnech nebo v krbu.



Lidé mohou stromek dovézt do kompostárny na hradeckém letišti i sami. Od prosince do konce února má kompostárna otevřeno od pondělí do pátku od 09:00 do 14:00, v sobotu od 09:00 do 15:00.



Městské Technické služby také začnou od 8. ledna postupně odstrojovat a odvážet světelnou výzdobu, která je na 40 stromech po městě. Naposledy bude vánoční výzdoba ve městě svítit v sobotu 6. ledna, tedy na Tři krále. Provoz a instalace vánočního osvětlení město přijde asi na milion korun.



