Vánoční stromky z domácností v Olomouci skončí v kompostu

Olomouc 6. ledna (ČTK) - V kompostu skončí tisíce vánočních stromků z domácností v Olomouci, protože je kvůli zbytkům ozdob nelze použít jako krmivo pro zvířata v zoo či lese. Vánoční stromky mohou lidé odkládat u kontejnerů či do nádob na bioodpad a pracovníci technických služeb je budou postupně odvážet až do konce ledna. Svoz vánočních stromků byl zahájen dnes. ČTK to sdělila Pavla Holubčíková z Technických služeb města Olomouce.

Vánoční stromky budou odvážet posilové vozy technických služeb minimálně třikrát za týden. Na začátku ledna samostatně a od 21. do 31.ledna už společně se zimním svozem bioodpadu. Vánoční stromky budou zpracovávány společně s biologickým odpadem v kompostárnách v Křelově a v Olomouci - Novém Dvoře.

"Odstrojené stromky mohou lidé odložit ke kontejnerovému stání nebo je také odevzdat ve sběrových dvorech v Neředíně a v Hodolanech. Stejně tak je možné stromky nastříhat a dát do nádoby na bioodpad nebo je položit vedle nich," uvedla Holubčíková

Vyhozené vánoční stromky z domácností podle mluvčí radnice Radky Štědré nelze využít jako zpestření stravy například zvířat v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. "Nelze totiž zaručit dokonalé odstrojení stromečků. Zvířata by se mohla o kovové háčky těžce poranit. Ze stejného důvodu se zakazuje zavážet stromky do lesa, aby nedošlo k ohrožení zvěře," upozornila.

Naopak v trávicím traktu koz skončí větve vzrostlého vánočního stromu, který zdobí centru Prostějova. Prostějovský vánoční strom bude důkladně odstrojen a pokácen v druhé polovině týdne. "Větve z vánočního stromu jako každý rok předáme do Kozí farmy Rozinka v Čelechovicích na Hané," řekla ČTK mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6.1.2020

Tweet

Datum uveřejnění: 6. ledna 2020

Poslední změna: 13. ledna 2020

Počet shlédnutí: 10