Vánoční stromky z domácností v Olomouci skončí v kompostárně

Olomouc 8. ledna (ČTK) - Několik desítek tun vánočních stromků odvezou na začátku letošního roku od domů v Olomouci pracovních technických služeb. Z odstrojených vánočních stromků poté v místní kompostárně vznikne zahradní hnojivo. ČTK to sdělil mluvčí radnice Michal Folta.

Foto: Roman Kořinek



"Vánoční stromky sváží Technické služby města Olomouce už od pondělí. Využívají k tomu posilová vozidla ve frekvenci minimálně tří svozů za týden," uvedl Folta. Od úterý 19. ledna navíc budou vyhozené vánoční stromky sbírány při běžném svozu nádob s bioodpadem a od února pak spolu s odpadovými nádobami směsného komunálního odpadu.

Lidé by měli vánoční stromky ukládat vedle stanovišť tříděného odpadu. Další variantou je jejich odvoz do sběrných dvorů či uložení do nádob na biodopad. V tomto případě je nutné stromky rozřezat. Víko nádoby na bioodpad musí být zavřené, aby je bylo možné vyvézt.

"V uplynulých letech bylo z ulic Olomouce odvezeno vždy 40 až 50 tun stromečků. Stromky následně vozí technické služby do kompostárny v Křelově, ostatně stejně jako každý další bioodpad z Olomouce. V kompostárně se pak bývalé vánoční symboly přirozenou cestou promění v zahradní hnojivo," uvedl Folta.

Vyhozené vánoční stromky z domácností nelze využít jako zpestření stravy například zvířat v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Na stromcích totiž často zůstávají zbytky ozdob a zvířata by se mohla o kovové háčky těžce poranit.

