VAK v H. Brodě chce pomocí membrán zlepšit využívání bioplynu z odpadních kalů

Havlíčkův Brod 20. června (ČTK) - Společnost Vodovody a kanalizace (VAK) Havlíčkův Brod má v plánu čistit část bioplynu jímaného v havlíčkobrodské čistírně odpadní vody pomocí membrán tak, aby měl parametry zemního plynu. Tento "zelený" plyn bude dodávat do plynárenské sítě, která vede touto částí města. Z bioplynu tam zatím v kogeneračních jednotkách vyrábí teplo a elektřinu. ČTK to dnes řekl ředitel společnosti Jan Kadlec.

Foto: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.



Plánovaná technologie má podle ředitele vzhledem k nynější situaci na energetickém trhu velký potenciál. Už se objevuje v čistírnách odpadních vod v zahraničí, v Česku se testuje. Havlíčkobrodská firma by chtěla projekt s předpokládanou hodnotou okolo 40 milionů korun dokončit příští rok. "Pokud se nám to podaří, měli bychom být první v republice," řekl Kadlec.

Teplo, které se v čistírně odpadních vod vyrábí spolu s elektřinou spalováním bioplynu, slouží k zahřívání kalů, tzv. hygienizaci. Ničí se tím choroboplodné zárodky a kaly se pak dají zpracovat v kompostárně. Zahřátím se z kalů uvolňuje víc bioplynu, který se jímá a využívá už řadu let.

Na zahřívání kalů a vytápění budov začal VAK loni používat teplo, jež pomocí tepelných čerpadel získává z vyčištěné odpadní vody. Tato voda má podle ředitele i v zimě vyšší teplotu. "Tím pádem nemusíme pálit tolik bioplynu," řekl Kadlec. Akce stála přes 30 milionů Kč, z nichž čtvrtinu dostala firma ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Společnost má ve svých provozech osazené také solární panely, které mají v součtu instalovaný výkon 0,8 MWp. "Ještě se trošku rozhlížíme, jestli nenajdeme další místo na střechách některých provozů, ale gro jsme už využili," řekl Kadlec. I tak se podle něj firma dopadu zdražování elektřiny nevyhne. Zatím to vypadá tak, že za její nákup příští rok zaplatí třikrát tolik co letos.

V letošním plánu má VAK připravené investice celkem za 256 milionů Kč, na které očekává 100 milionů z dotačních programů. Nejvíc, okolo 70 milionů Kč, bude stát skoro deset kilometrů dlouhý přivaděč z Havlíčkova Brodu do Štoků. Novým potrubím z tvárné litiny poteče pitná voda z přehrady Švihov na Želivce. "Je to naše největší liniová stavba za posledních 20 let," řekl Kadlec. Stavební práce skončí letos. Státní dotace pokryje u tohoto projektu 60 procent nákladů. Přispěje na něj i Jihlava, která má v plánu dovést vodu ze Švihova od Štoků až do krajského města.

VAK například staví i vodovod a kanalizaci v částech Havlíčkova Brodu Novotnův Dvůr a Herlify.

Akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace jsou z více než 90 procent města a obce regionu. Podnik se 148 zaměstnanci zásobuje pitnou vodou 78.000 obyvatel hlavně na Havlíčkobrodsku. Prodej vody loni stoupl o 1,5 procenta na 3,274 milionu metrů krychlových, firma zároveň zajistila čištění 3,125 milionu metrů krychlových odpadní vody. Nově nabízí vyvážení jímek a septiků od domů, které nejsou napojené na veřejnou kanalizaci. Loňské tržby firmy byly 297 milionů Kč proti 295 milionům Kč za rok 2020.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 6. 2022

Datum uveřejnění: 20.6.22

Poslední změna: 23.6.2022

