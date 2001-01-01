Zprávy z tisku
VaK Nymburk zmodernizuje čistírnu v Nymburce, má být energeticky soběstačná
Nymburk 20. února (ČTK) - Společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Nymburk připravuje modernizaci městské čistírny odpadních vod v Nymburce. Úpravy mají vést k co největší energetické soběstačnosti zařízení, zároveň jsou nezbytné kvůli požadavkům nové evropské směrnice o čištění městských odpadních vod. VaK plánuje kvůli přísnějším nárokům modernizaci i na dalších čističkách, například v Milovicích nebo Poděbradech. Odhadované náklady chystaných projektů jsou zhruba půl miliardy korun. Zásadní pro jejich spuštění bude zajištění financování, které se neobejde bez dotací, řekl ČTK předseda představenstva VaK Nymburk Miloš Petera.
Foto: bigstock-Four-Round-Full-Water-Settlers
Čistírna odpadních vod (ČOV) v Nymburce, která zpracovává odpadní vody z města a okolních obcí, má v současnosti kapacitu 32.500 takzvaných ekvivalentních obyvatel. Díky úpravám vzroste o 5000 ekvivalentních obyvatel. Záměr se aktuálně projektuje, v přípravě je nyní podle Petery dokumentace na posouzení vlivů na životní prostředí.
"Co je ale podstatné, chceme budovat kalovou koncovku na výrobu bioplynu a výrobu elektrické energie a chceme naplnit do budoucna uhlíkovou neutralitu. Nymburská čistírna by měla být soběstačná na výrobu elektrické energie," řekl Petera. Projektová dokumentace by měla být hotová příští rok, začátek stavby odhaduje Petera do dvou let, pokud se podaří získat dotace.
Majitelem budovy i technologií ČOV je město Nymburk. Vodovod a kanalizaci převedlo do majetku VaK loni. Před spuštěním modernizace bude podle starosty Nymburka Tomáše Macha (Nymburk s klidem) nutné vyřešit majetkově i čistírnu. "Než se zpracuje projektová dokumentace na intenzifikaci, musíme se jako zastupitelé dohodnout, jak dál s čistírnou majetkově," řekl Mach. Variant je podle něj několik, například nepeněžitý vklad do VaK. Konečné rozhodnutí podle něj ale musí učinit zastupitelé. Odhad nákladů na rekonstrukci čistírny je podle Macha 150 až 200 milionů korun. "Na to město Nymburk nemá," doplnil Mach.
Plánovaný rozvoj nymburské ČOV je podle Petery možný díky její poloze na kraji města. Naopak v Poděbradech na Nymbursku, kde je zařízení v zástavbě, hledá VaK jiné cesty. "Jednou z možností je budování fotovoltaické elektrárny. V současné době jednáme s ČEZ o možnosti budování solárního parku u Městce Králové, kdy by se elektřina sdílela pro čistírnu v Poděbradech," řekl Petera. Hotová je podle něj studie, výroba by měla být necelý jeden megawatt-peak, klíčové ale bude povolení připojení do sítě.
VaK Nymburk provozuje přes 40 čistíren odpadních vod. Spravuje vodohospodářskou infrastrukturu na většině území Nymburska, ale i na některých místech Mladoboleslavska, Jičínska a Kolínska. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro téměř 72.000 obyvatel. Loni společnost do obnovy a modernizace infrastruktury investovala zhruba 100 milionů korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 0
