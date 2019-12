V září začne společný projekt ČR a Slovenska v energetice

Bratislava 21. června (zpravodaj ČTK) - V září začne realizace společného česko-slovenského projektu inteligentní energetické soustavy Acon Smart Grids, dokončena by měla být do pěti let. Po podpisu společného prohlášení o podpoře záměru to dnes řekl předseda představenstva slovenské energetické skupiny ZSE Jochen Kley. Cílem projektu je mimo jiné modernizovat distribuční vedení elektřiny v příhraničních oblastech obou zemí.

Záměr v hodnotě zhruba 182 milionů eur (4,7 miliardy Kč) uspěl jako první projekt distribučních společností ve střední a východní Evropě v Bruselu mezi takzvanými projekty společného zájmu. Příspěvek z evropských zdrojů činí 91,2 milionu eur (2,3 miliardy Kč).

Na realizaci se podílí česká společnost E.ON Distribuce a slovenská firma Západoslovenská distribučná ze skupiny ZSE, stejně jako provozovatelé přenosových soustav v obou zemích ČEPS a SEPS. Jejich představitelé spolu s českým ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a slovenským ministrem hospodářství Peterem Žigou podepsali zmíněné prohlášení.

"Mám radost, že tento přelomový projekt ve střední Evropě se odehrává mezi Českou republikou a Slovenskem. Energetika je to, co nás spojuje a bude spojovat. Naše budoucí ambice a energetický mix bude velmi podobný," řekl Havlíček.

Cílem projektu je modernizace a zvýšení efektivity distribuční soustavy a prohlubování příhraniční spolupráce mezi Slovenskem a Českem. ACON zahrnuje také nasazení prvků inteligentních sítí do distribučních soustav. Nové komunikační prvky a inteligentní řízení zatížení v budoucnu zajistí kromě jiného podporu připojování obnovitelných zdrojů.

"Tento projekt je pěknou ukážkou, jak občané mohou těžit z inovativních technologií. Slovensko a Česká republika mají historický základ v oblasti energetiky. Je přirozené, že i takovýto projekt vzniká mezi našimi zeměmi," uvedl Žiga.

Česká energetická skupina E.ON prostřednictvím své distribuční sítě, která je delší než 65.000 kilometrů, zásobuje elektřinou 1,35 milionu zákazníků především z jižních Čech a jižní Moravy. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 21 procent. Společnost Západoslovenská distribučná podniká v distribuci elektřiny na západním Slovensku, manažerskou kontrolu a 49 procent akcií ve firmě má koncern E.ON.

