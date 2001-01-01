Zprávy z tisku
V Třinci začne sběr vánočních stromků, pomohou při výrobě kompostu
Třinec (Frýdecko-Místecko) 5. ledna (ČTK) - Odpadová společnost Smolo začne ve středu v Třinci na Frýdecko-Místecku se svozem vánočních stromů. Už v prosinci si připravila prostory pro příjem tisíců jehličnanů, z nichž vyrábí kompost. ČTK to dnes sdělila mluvčí společnosti Dorota Havlíková.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
"Sběr vánočních stromků začne v Třinci ve středu, den po svátku Tří králů, kdy se podle tradice má odstrojit symbol Vánoc, protože začíná období masopustu. Obvykle jen z třineckých sídlišť a centra města svezeme vždy kolem pěti tun jehličnanů," uvedla mluvčí.
Se separátním odvozem vánočních stromů firma počítá do poloviny února, pak je bude odvážet společně s velkoobjemovým odpadem každé pondělí. "Vánoční stromky jsou perfektní surovina pro výrobu kompostu. Mají žádoucí obsah dřevní hmoty v poměru k větvím. Výhodou je, že v rámci sběrného dvora provozujeme vlastní kompostárnu, takže bioodpad nemusíme převážet na větší vzdálenosti," uvedla vedoucí sběrných dvorů Andrea Kufová.
Stromky podle ní lidé odkládají nejen k nádobám na odpad, ale vozí je přímo i do sběrných dvorů. Tisíce jehličnanů, které závozníci sesbírají ze stanovišť kontejnerů na komunální odpad nebo přijmou ve sběrném dvoře, se v třinecké kompostárně budou postupně zpracovávat na dřevní štěpku. Po smíchání s bioodpadem poslouží k výrobě kompostu.
"Je to přírodní materiál, který vracíme zpět přírodě, proto musí být stromky důkladně odstrojeny. Díky edukaci se kvalita i tohoto odpadu zlepšuje," uvedla Kufová. Štěpku společně s bioodpadem zaměstnanci kompostárny promíchají v míchacím voze. Hmota se působením mikroorganismů samovolně zahřívá až na 78 stupňů Celsia. Pracovníci se pak starají o udržení potřebné vlhkosti a pravidelné provzdušňování. "To vše zaručí mikrobiální nezávadnost kompostu a zabrání klíčivosti semen plevelů. Hmota takto fermentuje šest až osm týdnů, dozrávání pak trvá tři až čtyři měsíce," uvedla Havlíková.
Společnost nabádá obyvatele, aby vánoční stromky nedávali do komunálního odpadu. Snižují tím kapacitu nádob a je to neekologické. Obyvatelé rodinných domů mohou stromky nařezané na menší kusy odložit do nádoby na bioodpad, odevzdat do sběrných dvorů nebo je využít jako otop.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 31
