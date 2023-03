V Táboře vytřídili 1500 tun separovaného odpadu, dvakrát víc než před 15 lety

Tábor 8. března (ČTK) - Lidé v Táboře loni vytřídili 1500 tun separovaného odpadu. Za posledních 15 let se objem zvýšil dvojnásobně. Tehdy město evidovalo 723 tun tříděného odpadu. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

"Ze všech vytříděných odpadů skončí po přetřídění na skládce jen opravdu mizivá část. V současné době jsou to dvě až tři procenta. Vše ostatní se materiálově nebo energeticky využije," uvedla Lenka Koubková, která od 1. dubna povede odbor životního prostředí táborského městského úřadu.

Tábor má 187 míst, kde jsou nádoby na separovaný odpad. Loni vytřídili obyvatelé 699 tun papíru, 310 tun plastů, 475 tun skla a 16 tun drobných kovů. Dále pak lidé vyhodili do speciálních kontejnerů ještě 144 tun textilu, obuvi a hraček a 1547 tun biologicky rozložitelných odpadů. "Za to patří všem obyvatelům velký dík. Množství některých komodit poslední rok mírně kleslo. Zřejmě i vlivem ceny druhotných surovin ve sběrnách, kde se za některé z nich občas platí," uvedla.

Město nabízí lidem tašky na třídění odpadu. "Následovat musí asi nejobtížnější krok. A to odnést vše ke kontejnerům na tříděný odpad a odložit podle jednotlivých komodit do příslušných nádob. Od doby, kdy se začínalo s tříděním, se snažíme tento krok občanům co nejvíce usnadnit a přiblížit jim kontejnery, jak to jen jde," řekla Koubková.

