V Šumperku začali obyvatelé třídit gastroodpad

Šumperk 5. května (ČTK) - Obyvatelé Šumperka začali od začátku května třídit kuchyňský odpad, jde o pilotní testovací projekt města. Podle zástupců radnice je Šumperk prvním městem v republice, které se do třídění gastroodpadu pouští. Nádoby na gastro odpad začalo město rozmisťovat v ulicích již v předchozích měsících. Město se tímto krokem snaží snížit objem směsného odpadu. Podle posledních analýz totiž zabírají zhruba 30 procent popelnic na směsný odpad zbytky z kuchyně, sdělil ČTK místostarosta Jakub Jirgl.

Foto: Yuliia Chyzhevska@Dreamstime.com



"Jde o další krok, díky němuž můžeme z nádob na směsný odpad vytřídit až jednu třetinu obsahu. Na skládku tak nebude vyvážena složka, která má smysluplné využití," uvedl místostarosta Jirgl.

Do nádob určených pro gastroodpad budou moci lidé dávat veškeré zbytky nedojedených jídel z domácností, prošlé potraviny, maso, ryby, pečivo či ořezy ovoce a zeleniny. Prošlé i neotevřené potraviny budou moci vhazovat do sběrných nádob v původních obalech, zbytky jídla a další kuchyňský opad mohou vkládat třeba do běžných pytlů na odpad.

Kuchyňský odpad poté odnesou do hnědé nádoby s označením gastroodpad. O místech, kde jsou umístěny, město občany informovalo prostřednictvím letáku. "Nádoby, které jsou opatřeny víkem s těsněním, budou vyváženy vždy v pondělí mezi 8:00 a 11:00," uvedla mluvčí radnice Soňa Singerová. O jejich odvoz a zpracování obsahu se postará společnost provozující bioplynovou stanici v sousedním Rapotíně. V bioplynové stanici se bude tento dosud nevyužívaný odpad zpracovávat na zelenou elektřinu, teplo a biometan.

Dosud obyvatelé Šumperku třídili papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, jedlé oleje a tuky, nádoby na kuchyňský odpad jsou další položkou. "Již nyní pracujeme na tom, aby si lidé mohli koupit domácí malou nádobu s víkem na gastroodpad v informačním centru na Hlavní třídě. Doufám, že se v rámci rozvolňování centrum brzy otevře," uvedl Jirgl. Dodal, že gastroodpad třídí i zaměstnanci městského úřadu.

Podle vedení radnice by tyto kroky měly vést ke snížení objemu komunálních odpadů minimálně o 30 procent a zároveň i ke zpomalení růstu cen za likvidaci komunálního odpadu. Obyvatelé Šumperka nyní za svoz odpadu platí 744 korun za rok. I když lidé za uplynulý rok vytřídili 37 procent odpadu, množství směsného stále roste. Loni jej bylo o 1121 tun více než v roce 2019.

Zdroj: ČTK 5. 5. 2021

Datum uveřejnění: 5. května 2021

Poslední změna: 6. května 2021

