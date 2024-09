V Sokolově zdraží svoz odpadů, přibudou nádoby na bioodpad

Sokolov 26. září (ČTK) - Po více než pěti letech zvýší Sokolov poplatky za svoz odpadů. Důvodem je růst nákladů spojených s vývozem a vyšší ceny zpracování na skládkách. Po zdražení se město dostane z červených čísel, kdy ročně doplácí přes dva miliony korun, řekl ČTK místostarosta Sokolova Jan Picka (VOK). V ulicích přibude kontejnerů a popelnic na bioodpad, po nichž v Sokolově roste poptávka.

Foto: Archiv CZ Biom



"Nezvedali jsme cenu za vývoz odpadu pro občany Sokolova spoustu let, a to i přesto, že na SOTESu (Sokolovských technických službách) došlo k nárůstu personálních nákladů, zvyšuje se cena za skládkování, a pohonné hmoty i energie šly nahoru. Teď už jsme v situaci, kdy poplatek zvýšit musíme. Přestože jsme dali spoustu možností jak třídit odpad, a tím snížit objem komunálního odpadu, ve městě se úplně zastavilo třídění plastu, papíru a skla," řekl místostarosta. Sokolov se podle něj v roce 2024 dostal do nadlimitní sazby s 600 tunami komunálního odpadu, kdy celkový doplatek byl přes dva miliony korun. Limit pro vyprodukovaný odpad se bude nově snižovat o deset kilogramů na jednoho obyvatele, doplatek Sokolova by se tak podle predikcí měl až zdvojnásobit.



Vedení města zjišťovalo výši poplatků ve srovnatelně velkých městech v regionu v i napříč Českem. Vyšly tři varianty, o kterých město jednalo. "Ze současných 35 haléřů na litr odpadu byla možnost navýšit na 50, 60 nebo 65 haléřů. První dvě varianty město stále nechávaly v červených číslech, to znamená, že by město stále muselo doplácet. Třetí varianta pouští město do nepatrného zisku. Sokolov na tom ale nevydělá nic, protože za tyto peníze navýšíme počet hnědých kontejnerů na bioodpad," uvedl Picka.



V praxi to tedy znamená, že majitel bytu v domě se 12 byty, který má k dispozici kontejner o objemu 1100 litrů s vyvážením jednou týdně, zaplatí při rozpočítání na jednotlivé byty o 119 korun měsíčně více. Z původních 20.000 korun ročně za celý dům tak nově lidé z tohoto domu zaplatí za svoz odpadů celkem 37.180 korun za rok. U domu s 69 byty je to navýšení o 94 korun měsíčně pro jeden byt. O kompletním sazebníku stanoveným novou vyhláškou bude město obyvatele informovat, mimo jiné i na svých webových stránkách.



Podle Picky je pro obyvatele motivační fakt, že aktivnějším tříděním mohou snížit objem komunálního odpadu. Město by tak mohlo snížit frekvenci vyvážení, nebylo by to jednou týdně, ale jednou za dva týdny, čímž by byl i poplatek nižší. Město rovněž plánuje pomoci se zabezpečením popelnic a kontejnerů tak, aby do nich dávali odpad pouze ti, kterým konkrétní nádoby patří. Zaměří se také více na kontroly odpadového hospodaření podnikatelů.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 9. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 26.9.24

Poslední změna: 26.9.2024

Počet shlédnutí: 130