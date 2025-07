V Rudolfově jako v prvním jihočeském městě začali loni třídit kuchyňský odpad

Rudolfov (Českobudějovicko) 24. června (ČTK) - V Rudolfově na Českobudějovicku jako v prvním jihočeském městě začali loni třídit kuchyňský odpad. Do projektu se zapojilo na sedm stovek domácností, což představuje tři čtvrtiny obyvatel města. Tříděním poklesl v Rudolfově za rok objem směsného komunálního odpadu o 31 kilogramů na člověka. V tiskové zprávě o tom informoval mediální zástupce Filip Poštulka.

Foto: Kaliantye@Dreamstime.com



"Město s pomocí projektu vyjde vstříc náročným požadavkům nového zákona o odpadech. Předpokládáme totiž, že ve městě díky třídění zbytků z kuchyně klesne množství odpadů mířících na skládky," uvedl rudolfovský starosta Vít Kavalír (ODS). Novela zákona o odpadech bude obcím ukládat vyšší podíl separovaného odpadu. V roce 2035 by mělo být recyklováno 65 procent odpadu. Na skládky se pak bude smět ukládat jen minimální množství odpadu.



Obyvatelé v Rudolfově dostávají speciální pytle, do nichž dávají zbytky z kuchyně. Následně je pak vysypou do určené popelnice o objemu 120 litrů, kterých je v Rudolfově 50. Město pak odváží odpad do kompostárny ve Velešíně na Českokrumlovsku.



Rudolfov se nachází v blízkosti Českých Budějovic a žije v něm přibližně 2600 obyvatel. Město také loni spustilo evidenci odpadu ve sběrném dvoře a poskytlo ke všem domům nádoby na třídění papíru a plastu. Společnost Eko-kom, která v Česku zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu, dala loni Rudolfovu jako bonus příspěvek více než 650.000 korun. Bylo to o 250.000 korun více než v roce 2023.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 6. 2025

