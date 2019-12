V Praze v budoucnu přibude až šest kompostáren na bioodpad

Praha 12. ledna (ČTK) - V Praze by mělo v budoucnu fungovat až šest kompostáren, které budou zpracovávat bioodpad. Stát by měly na okrajích metropole tak, aby mohly pohodlně zpracovávat odpad z celého města. Záměr ale naráží na odpor místních radnic, které se provozu obávají. ČTK to dnes řekla radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Letos začne fungovat kompostárna ve Slivenci. Provozovat ji budou Lesy hlavního města Prahy.

"Kompostárny jsou velmi užitečná zařízení. Chceme zpracovávat zbytky zeleně z údržby městských částí i biologický odpad z domácností tak, aby kvalitní organická hmota nekončila ve spalovně nebo na skládkách, když se může v podobě kompostu vracet do půdy," uvedla radní.

Na jaře se otevře nová slivenecká kompostárna. Projekt za více než 11 milionů korun připravoval magistrát od roku 2010. Další provoz by mohl být v Praze 14. "Půjde o systém regionálních kompostáren. Hledáme intenzivně další místa, jde to ale dost těžko, protože městské části se brání," doplnila. Posečená tráva, listí nebo štěpka se zpracovává tlením, lidmi obávaný zápach podle radní nehrozí.

Praha zároveň do budoucnu zvažuje zahrnout bioodpad do systému tříděného odpadu, podobně jako tomu je třeba u plastů nebo papíru. V současnosti si lidé mohou pořídit vlastní hnědé popelnice, za které si ale připlácí. Povinnost kompostovat část odpadů vyplývá městům ze zákona.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13.1.2017

12. ledna 2017

13. ledna 2017

