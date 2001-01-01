Zprávy z tisku
V Praze letos popeláři opět odvozí stovky tisíc vánočních stromků
Praha 5. ledna (ČTK) - Pražské služby (PSAS) předpokládají, že letos jako každoročně odvezou od popelnic stovky tisíc vyhozených vánočních stromků. Lidé by měli důkladně odstrojené stromečky odkládat vedle kontejnerů na tříděný odpad, nikoliv do nich ani do běžných popelnic. Městská firma z nich vyrobí štěpku nebo kompost. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí PSAS Alexandr Komarnický.
Foto: Kompostárna hl. m. Prahy - Slivenec
"Pro stromečky vypravujeme speciální čety, popelářská auta nebo menší nákladní vozy s valníkem. Občany žádáme, aby jehličnany nevyhazovali do žádné z popelnic ani kontejnerů, ale odkládali je vedle barevných nádob, kde si je vyzvedneme," uvedl mluvčí.
V centru, kde je barevných kontejnerů méně, je podle mluvčího PSAS možné stromky nechat také u veřejně přístupných černých popelnic na směsný komunální odpad. Stromečky je možné odevzdat také ve sběrných dvorech. Loni popeláři podle Komarnického od 7. ledna do konce února svezli z celé Prahy 512 tun svátečního bioodpadu, což byl meziroční nárůst o 193 tun.
Očištěné kusy míří do kompostáren, kde poslouží k výrobě štěpky nebo kompostu, znečištěné nebo neodstrojené stromky PSAS spálí ve spalovně v Malešicích. Město zároveň apeluje na občany, aby se vánočních stromečků nezbavovali v přírodě, kde by zapomenuté ozdoby mohly ublížit zvířatům.
Pražské služby zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha. Zbytek svozu odpadu v Praze zajišťuje společnost AVE CZ a další firmy, na základě plánované nové smlouvy má postupně celý svoz přejít na městskou společnost.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 1. 2026
