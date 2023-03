V Pivovaru Svijany dokončují solární elektrárnu. Před více než deseti lety vybudovali i bioplynovou stanici

Svijany (Liberecko ) 9. března (ČTK) - V Pivovaru Svijany na Liberecku dokončují solární elektrárnu na střechách sklepů, stáčírny plechovek a skladu. Zařízení s instalovaným výkonem 449 kW přišlo firmu na 12 milionů korun, z toho 3,56 milionu korun má pivovar šanci získat jako dotaci z Národního plánu obnovy. Elektrárna by měla začít vyrábět v květnu, všechnu vyrobenou energii pivovar spotřebuje, řekla dnes ČTK Markéta Tůmová, projektová manažerka společnosti LIF, která je vlastníkem pivovaru.

Foto: ČOV Pivovar Svijany (zdroj: Veolia Czech Republic)



Výroba piva patří k energeticky náročným odvětvím, která byla výrazně postižena loňským zdražením energií. "Ceny energií loni rostly několikanásobně a aktuálně je nakupujeme na trhu za spotové ceny. Dramaticky se zvyšovaly rovněž náklady na pohonné hmoty, suroviny a obaly. Všechny tyto vícenáklady se nám nepodařilo promítnout do cen pro zákazníky, částečně jsme je museli kompenzovat z naší vlastní marže," řekl již dříve ČTK ředitel pivovaru Roman Havlík.

Investice do fotovoltaiky nejsou podle Tůmové reakcí na strmý růst cen elektřiny v loňském roce. "Projekt jsme připravovali několik let," řekla. Budovy, na které firma SOLEK bezmála tisícovku fotovoltaických panelů instalovala, byly od začátku projektované s tím, že střechy ponesou solární panely. Elektrárna by měla podle Tůmové ročně vyrobit kolem 440 MWh elektrické energie, což pokryje zhruba sedm procent spotřeby pivovaru.

"Určitě to není konečná, solární elektrárna je u nás dlouhodobě připravovaný projekt, tenhle je pilotní. Chceme si to odzkoušet a pokračovat dál. Máme v pivovaru ještě další střechy, které lze solárními panely osadit," řekla projektová manažerka. V budoucnu by se tak podle ní mohla solární elektrárna rozrůst až na trojnásobek. Nejde přitom o jediný alternativní zdroj energií v areálu pivovaru, už před více než deseti lety při modernizaci čistírny odpadních vod vybudovali v pivovaru bioplynovou stanici a provozují také kogenerační jednotky.

Pivovar Svijany se 180 zaměstnanci patří do desítky největších pivovarů v Česku. Za více než 20 let své existence zvýšil výrobu téměř šestnáctinásobně. V roce 2021 uskutečnila firma podle informací z obchodního rejstříku zakázky téměř za 892 milionů korun, což je o 12 procent víc než v předcházejícím roce. Hospodaření skončilo ziskem bezmála 191 milionů korun. Loňské výsledky zatím k dispozici nejsou, na trh ale podnik dodal 653.000 hektolitrů piva, zhruba o 4,5 procenta méně než v roce 2021. Letos plánují uvařit 695.000 hektolitrů piva.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 3. 2023

Datum uveřejnění: 9.3.23

Poslední změna: 10.3.2023

