Paříž 29. dubna (ČTK) - Vědci a diplomati z více než 130 zemí světa se účastní plenárního zasedání Mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), které dnes začalo v Paříži. Hlavním bodem je finalizace a schválení přelomové vědecké zprávy o stavu globálních ekosystémů a vztahu člověka s přírodou. Dokument o 1800 stránkách má být zveřejněn za týden společně se závěry určenými pro politiky.

Na studii pracovalo tři roky 150 vědců z 50 různých zemí. Poslední zhodnocení stavu biodiverzity o podobném rozsahu bylo vypracováno v roce 2005, uvedla zpravodajská společnost BBC. Citovala přitom jednoho z autorů nové zprávy, podle něhož výzkum zvýrazní "sociální a ekologickou krizi", která před lidstvem stojí.

"Řekl bych, že je to nejdůkladnější zhodnocení stavu přírody a pozice člověka v ní," řekl předseda IPBES Robert Watson. "Je to první mezivládní zhodnocení, tudíž má podle mě mnohem větší dopad. Znamená to, že vlády jsou v tom plně zapojené," pokračoval šéf orgánu, mezi jehož 132 členy je od roku 2014 i Česká republika.

Obsah zprávy se IPBES až do jejího schválení na plenárním zasedání snaží držet v tajnosti, minulý týden ale některé informace zveřejnila agentura AFP. Vědci podle ní uvádějí, že z odhadovaných osmi milionů druhů organismů na Zemi bude v budoucnu hrozit vyhynutí půl milionu až milionu. Mnohým z nich už v příštích desetiletích. "Světové environmentální dědictví... aktuálně prochází změnami bezprecedentního rozsahu," cituje AFP z textu.

"Důkazy jsou nezpochybnitelné: naše ničení biodiverzity a ekosystémových služeb dosáhlo míry, která ohrožuje náš blahobyt přinejmenším stejně jako člověkem způsobené změny klimatu," soudí Watson. Podle BBC nová zpráva popíše nebezpečí pro lidstvo v případě, že by devastace přírody pokračovala aktuálním tempem. Více než dvě miliardy lidí totiž spoléhají jakožto na zdroj energie na dřevo a zhruba tři čtvrtiny zemědělských plodin vyžadují opylování hmyzem.

Vědecká zpráva bude zveřejněna příští pondělí společně se 40stránkovým shrnutím pro "rozhodující činitele", o jehož obsahu se tento týden bude v Paříži diskutovat. Některé formulace ve studii se mohou na základě požadavků jednotlivých stran změnit, faktická zjištění vědců ale nikoli.

Podle AFP mnozí doufají, že závěry budou impulzem k přijetí ambiciózních cílů při konferenci stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (COP 15). Ta se uskuteční příští rok v Číně. Předběžná zpráva vypracovaná pro IPBES uvádí, že takřka žádný z cílů dříve stanovených pro rok 2020 se nepodařilo naplnit.

"Vzhledem k rozsahu potřebných reforem, které počítají se skutečnou transformací způsobu života lidí na stále více zalidněné planetě, ale může být odpor ještě silnější než u boje proti klimatickým změnám," uzavírá AFP.

