Zprávy z tisku
V Pardubickém kraji by měla vyrábět biometan další stanice v Opatově
Opatov (Svitavsko) 30. června (ČTK) - V Pardubickém kraji přibývá bioplynových stanic, které chtějí vyrábět biometan. Nejnověji plánuje změnu a rozšíření technologie Farma Opatov na Svitavsku, kde stanice začala fungovat v roce 2011. Doplní se zařízení pro výrobu biometanu a jeho vtláčení do distribuční plynárenské soustavy, uvedla v dokumentu v informačním systému EIA.
Foto: Archiv CZ Biom
Současná fermentační technologie a kogenerační jednotka o instalovaném elektrickém výkonu asi 1,2 megawattu mají zůstat zachovány. Budou se provozovat v rozsahu odpovídajícím potřebám zemědělského areálu, kde slouží zejména pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie areálu a výrobu tepla pro účely fermentačního procesu. Součástí záměru je rovněž změna skladby vstupních surovin a navýšení kapacity zařízení přibližně ze 30.000 tun za rok zhruba na dvojnásobek. V zařízení budou zpracovávány zejména hovězí a vepřová kejda, drůbeží trus, kukuřičná a travní siláž, cukrovarské řízky, melasové výpalky a drcená sláma.
Farma Opatov ročně plánuje výrobu asi 6,3 milionu krychlových metrů biometanu. Kromě toho stanice vyprodukuje za rok 48.516 tun digestátu, který slouží jako hnojivo.
Už v roce 2022 vznikla v Litomyšli na Svitavsku jedna z prvních biometanových stanic v Česku. Vyrábí elektřinu a k tomu čistí bioplyn na biometan. Vtlačuje ho do plynárenské rozvodné sítě a zásobuje novou čerpací stanici na zemní plyn. Investiční náklady činily 50 milionů korun, uvedlo Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl. Další biometanovou stanici chce vybudovat zemědělská společnost AG Maiwald ve svém areálu v Benátkách u Litomyšle. Na přeměně bývalé fermentační stanice ve Vysokém Mýtě pracuje již delší dobu společnost Energy financial group, která si odstavené zařízení pronajala od města.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu vyhlásilo první aukci na provozní podporu biometanu. Týká se výroben, které budou uvedené do provozu nejpozději do konce roku 2029. Program má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými čistými emisemi. Udržitelný biometan může být použit v dopravě, při vytápění a v průmyslu. Starší bioplynové stanice také přecházejí na výrobu biometanu proto, že takzvaný zelený bonus, který zvýhodňuje výkupní cenu elektrické energie z jejich produkce, stát garantuje po dobu 20 let provozu.
V Česku loni vznikly tři nové biometanové stanice. V zemi je jich nyní 14, uvedlo v lednu ve svém prohlášení sdružení CZ BIOM. Stoupla i produkce těchto stanic, meziročně o 9,5 milionu metrů krychlových na celkových 17 milionů metrů krychlových plynu. Do roku 2030 chce Česká republika podle současných plánů státu mít stovku biometanových stanic, výroba by měla činit až 491 milionů metrů krychlových za rok.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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V Pardubickém kraji by měla vyrábět biometan další stanice v Opatově
Opatov (Svitavsko) 30. června (ČTK) - V Pardubickém kraji přibývá bioplynových stanic, které chtějí vyrábět biometan. Nejnověji plánuje změnu a rozšíření technologie Farma Opatov na Svitavsku, kde stanice začala fungovat v roce 2011. Doplní se zařízení pro výrobu biometanu a jeho vtláčení do distribuční plynárenské soustavy, uvedla v dokumentu v informačním systému EIA.
Současná fermentační technologie a kogenerační jednotka o instalovaném elektrickém výkonu asi 1,2 megawattu mají zůstat zachovány. Budou se provozovat v rozsahu odpovídajícím potřebám zemědělského areálu, kde slouží zejména pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie areálu a výrobu tepla pro účely fermentačního procesu. Součástí záměru je rovněž změna skladby vstupních surovin a navýšení kapacity zařízení přibližně ze 30.000 tun za rok zhruba na dvojnásobek. V zařízení budou zpracovávány zejména hovězí a vepřová kejda, drůbeží trus, kukuřičná a travní siláž, cukrovarské řízky, melasové výpalky a drcená sláma.
Farma Opatov ročně plánuje výrobu asi 6,3 milionu krychlových metrů biometanu. Kromě toho stanice vyprodukuje za rok 48.516 tun digestátu, který slouží jako hnojivo.
Už v roce 2022 vznikla v Litomyšli na Svitavsku jedna z prvních biometanových stanic v Česku. Vyrábí elektřinu a k tomu čistí bioplyn na biometan. Vtlačuje ho do plynárenské rozvodné sítě a zásobuje novou čerpací stanici na zemní plyn. Investiční náklady činily 50 milionů korun, uvedlo Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl. Další biometanovou stanici chce vybudovat zemědělská společnost AG Maiwald ve svém areálu v Benátkách u Litomyšle. Na přeměně bývalé fermentační stanice ve Vysokém Mýtě pracuje již delší dobu společnost Energy financial group, která si odstavené zařízení pronajala od města.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu vyhlásilo první aukci na provozní podporu biometanu. Týká se výroben, které budou uvedené do provozu nejpozději do konce roku 2029. Program má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými čistými emisemi. Udržitelný biometan může být použit v dopravě, při vytápění a v průmyslu. Starší bioplynové stanice také přecházejí na výrobu biometanu proto, že takzvaný zelený bonus, který zvýhodňuje výkupní cenu elektrické energie z jejich produkce, stát garantuje po dobu 20 let provozu.
V Česku loni vznikly tři nové biometanové stanice. V zemi je jich nyní 14, uvedlo v lednu ve svém prohlášení sdružení CZ BIOM. Stoupla i produkce těchto stanic, meziročně o 9,5 milionu metrů krychlových na celkových 17 milionů metrů krychlových plynu. Do roku 2030 chce Česká republika podle současných plánů státu mít stovku biometanových stanic, výroba by měla činit až 491 milionů metrů krychlových za rok.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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