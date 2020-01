V Ostravě začala Infotherma, hodně se věnuje skladování energie

Ostrava 20. ledna (ČTK) - Stále důležitějším tématem výstavy Infotherma, která dnes začala v Ostravě, je skladování energie. ČTK to řekla Alena Bujáková z pořádající Agentury Inforpres. Výstava se každoročně zaměřuje na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů.

"Troufám si říci, že na výstavě jsou zastoupeny téměř všechny značky otopných systémů, které se dají u nás v republice koupit, ať už samotnými výrobci, nebo výhradními distributory či montážními a servisními firmami," řekla Bujáková. Domácích i zahraničních vystavovatelů je přes 350.

"Stále více se na Infothermě představují firmy, které vyrábějí či dovážejí baterie na skladování energie. Bude to v budoucnu takový trend, že energii, kterou si vyrobíme z obnovitelných zdrojů, to je ze sluníčka, budeme umět i si uložit a uskladnit," řekla organizátorka výstavy.

Ukázky skladování energie jsou i součástí speciální vstupní expozice Dům plný energie. "V této expozici chceme návštěvníkům ukázat, čím vším se dá v dnešní době vytápět rodinný dům či malý a střední objekt. Jsou tam ukázky nejrůznějších kotlů, podlahového vytápění, sálavého vytápění, jsou tam i ukázky výroby elektrické energie," popsala Bujáková.

Novinkou prezentovanou na letošní Infothermě jsou fotovoltaické střešní tašky. Na rozdíl od fotovoltaických panelů, které se montují na už hotové střechy, tyto tašky přímo tvoří krytinu střechy a zároveň vyrábějí elektrický proud. Tašky vyrábí čínská firma Hanergy a na český trh je dodává uherskohradišťská společnost Czech Energy Team.

"Jsou to vlastně dvě vrstvy tvrdého skla, do nichž jsou vlepeny fotovoltaické články. Vydrží takové zatížení, že po tom můžete skákat, může po tom přejet i dodávka, aniž by se to nějak poškodilo. Je to i pružné," řekl obchodní zástupce firmy Přemysl Šedý.

Tašky fungují i za horších světelných podmínek. Za ideálních podmínek vyrobí jeden metr čtvereční tašek 105 wattů elektřiny. "Podle testů v laboratořích by tašky měly vydržet 30 let," řekl Šedý. Metr čtvereční stojí zhruba 5000 korun. Na dům se instalují fotovoltaické tašky podle toho, jaký výkon je potřeba, a zbytek střechy se doloží stejně vypadajícími normálními taškami.

V tradiční soutěži Infothermy o Top výrobek letos získala první cenu vnitřní systémová jednotka Pronibe Split k tepelným čerpadlům od společnosti DZ Dražice. Jednotka obsahuje ohřívač vody a krokově řízený elektrokotel, propojuje a ekonomicky řídí venkovní i vnitřní jednotky, tedy vytápění, chlazení i ohřev vody.

Infotherma je otevřena do čtvrtka, denně od 09:00 do 18:00. Plné vstupné stojí 80 korun. Děti do 15 let a odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma. Podrobnější informace najdou zájemci na internetových stránkách www.infotherma.cz.

