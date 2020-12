V Ostravě je 300 nádob na sběr jedlých tuků a olejů

Ostrava 12. prosince (ČTK) - V Ostravě bylo rozmístěno 300 nádob na sběr jedlých tuků a olejů. Kontejnery mají pomoci snížit množství olejů, které domácnosti vypouštějí do kanalizace nebo vyhazují do směsného odpadu. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

"Po Ostravě je nyní umístěno 300 nádob, každá o objemu 240 litrů. Jedna nádoba tak připadne na 1000 občanů. Jak ukazují zkušenosti z jiných měst, s tímto počtem by se mělo ročně zachytit 80 až 90 tun jedlých olejů a tuků, které by jinak skončily v odpadu nebo hůře přímo v kanalizaci, která se jimi zanese a hrozí její poškození," uvedla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová (ANO).

Město se rozhodlo počet kontejnerů na oleje rozšířit na základě pilotního projektu, který od letošního září testovalo v městských částech Poruba a Třebovice. Nejprve bylo rozmístěno 32 kontejnerů v Porubě a Třebovicích, v říjnu pak dalších 30 právě v Porubě. Za tři měsíce se podařilo svézt 2176 kilogramů olejů a tuků.

"Ukazuje se, že když mají Ostravané možnost chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí, ve většině případů ji plně využijí. Proto jsme se rozhodli pro rozmístění nádob po celém městě," doplnila Šebestová.

Kontejnery na sběrná místa rozmístila a oleje z nich na základě smlouvy s městem sváží ostravská společnost TrafinOil. Svoz olejů a zajištění pořádku kolem sběrných nádob firma zajišťuje zdarma.

Ostravané mají řadu let možnost zdarma odevzdávat použité jedlé oleje a tuky ve sběrných dvorech společnosti OZO. Loni jich tam předali tři tuny.

"Statisticky přitom na každého obyvatele České republiky připadá 1,3 litru použitého jedlého oleje za rok. V Ostravě to je až 400 tun tuku, který dosud končil v kanalizaci nebo na skládce. Zkušenosti z pilotního projektu ukázaly, že když budou mít občané jednodušší možnost, jak nakládat s použitými oleji ekologicky, množství odevzdaného oleje mnohonásobně stoupne," uvedla Vojkovská.

Sesbírané oleje svozová firma dále zpracovává a recykluje na surovinu, která může být použita v průmyslu, například k výrobě biopaliv druhé generace nebo jako přísada do stoprocentně recyklovaného leteckého paliva.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 12. 2020

