V Olomouci rozšířili sběr kuchyňského odpadu na sídliště Tabulový Vrch

Olomouc 4. října (ČTK) - Olomoucká radnice rozšířila sběr kuchyňského odpadu na lidnaté sídliště Tabulový Vrch, kde byly na začátku září vybudovány čtyři desítky stanovišť s nádobami na kuchyňské zbytky. Domácnostem město zdarma rozdalo kbelíky na ukládání gastroodpadu, díky kterým je jeho přenášení do speciálních nádob pohodlnější. ČTK to dnes sdělil primátorův náměstek Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

Foto: KateMckinneyMaddalena@Flickr.com



Radnice do domácností ve vybraných ulicích sídliště Tabulový Vrch nechala doručit bezmála 4000 plastových kbelíků na kuchyňský odpad. "Předali jsme jim také užitečné rady, jak gastroodpad správně třídit a kde konkrétně najdou nové hnědé popelnice na zbytky z kuchyně," uvedl Bačák. Obyvatelé s trvalým pobytem v této městské čtvrti si mohli kbelíky také vyzvednout na určeném místě, připravené pro ně byly stovky nádob.



Obyvatelé sídliště Tabulový Vrch mohou do speciálních nádob vyhazovat tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného či živočišného původu, prošlé potraviny i s původním obalem, maso, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje či kávovou sedlinu.



Radnice se tříděním zbytků z kuchyní a ledniček snaží snížit množství komunálního odpadu. "Jeho likvidace stojí město hodně peněz. Kuchyňských zbytků může být přitom ve směsném komunálním odpadu podle odhadů až jedna třetina. Gastroodpad je možné využívat jako obnovitelný zdroj a energeticky ho zpracovat například v bioplynové stanici," podotkl Bačák.



První desítky nádob na kuchyňský odpad v Olomouci instalovala v roce 2021 na sídliště Povel firma Energy financial group, která v Rapotíně na Šumpersku provozuje bioplynovou stanici. Kuchyňský odpad má v Rapotíně využití při výrobě biometanu, elektřiny a tepla. Z loňského průzkumu vyplynulo, že možnost třídit kuchyňské zbytky do speciálních kontejnerů využívá téměř polovina obyvatel sídliště Povel.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 10. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 4.10.24

Poslední změna: 7.10.2024

Počet shlédnutí: 164