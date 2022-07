V novém kole dotací na kotle je v Libereckém kraji vyčerpána polovina peněz

Liberec 13. července (ČTK) - V novém kole dotací na výměnu kotlů za ekologičtější je zatím v Libereckém kraji vyčerpána zhruba polovina ze 108 milionů korun, které jsou k dispozici. O peníze mohou žádat jen domácnosti s nízkými příjmy a senioři. Od 1. července, kdy úřad příjem žádostí zahájil, jich dostal 400, další zájemci tak ještě mají šanci, řekl dnes novinářům krajský radní pro rozvoj Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Žádosti je možné podávat do 31. srpna.

Foto: LH_4tography@Flickr.om



Po zkušenostech z prvních dotačních kol, kdy se u krajského úřadu tvořily velké fronty, které provázely i potyčky žadatelů, je už možné žádosti podávat jenom elektronicky. Největší zájem byl hned první den, v první minutě dorazilo 147 žádostí. "Do deseti dnů pak musí lidé doplnit písemné podklady k žádosti. Kotel musí vyměnit nejpozději do dvou let od schválení dotace," doplnil Ulvr. Po uzavření smlouvy je podle něj navíc možné v případě potřeby na základě vystavené faktury zažádat o zálohovou platbu, která může dosáhnout 60 procent schválené dotace.

Dotace jsou v tomto čtvrtém kole určené jen nízkopříjmovým skupinám, což znamená, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhnul 170.900 korun. Žádat o dotaci mohou také domácnosti seniorů nebo lidé, kteří pobírají invalidní důchod. "Na tepelná čerpadla je možné získat až 180.000 korun, na kotle na biomasu 130.000 korun a v případě plynového kondenzačního kotle maximálně 100.000 korun," řekl Ulvr. Ty plynové už ale musí být vyměněné do 30. dubna nebo jejich výměnu museli žadatelé do stejného data závazně objednat.

Liberecký kraj má s dotacemi na výměnu kotlů za ekologičtější několikaleté zkušenosti, první dotace rozdělil v roce 2016, od té doby podpořil více než půl miliardou korun výměnu bezmála 4600 kotlů. V předchozích kolech bylo možné získat 80 procent potřebných peněz a v oblastech se zhoršeným ovzduším ještě o pět procent víc. V novém kole může dotace pokrýt až 95 procent nákladů na ekologické vytápění. "Největší zájem je o dotace na tepelná čerpadla," dodal Ulvr.

Přehled dotací v předchozích kolech v Libereckém kraji

Program - kolo Počet podpořených projektů Průměrná dotace na projekt v Kč Alokace v mil. Kč I - OPŽP 1328 112.000 149,0 II - OPŽP 1308 103.000 136,1 III - OPŽP 1389 115.000 154,3 III - NZÚ 571 115.000 65,5 celkem 4596 110.000 504,9

Zdroj: Tisková zpráva ČTK z dat Libereckého kraje 13. 7. 2022

