V Napajedlech je první průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku

Napajedla (Zlínsko) 30. října (ČTK) - Společnost Solar Global v Napajedlech na Zlínsku uvedla do provozu první průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku. Plyn vyrobený pomocí fotovoltaické elektrárny za podpory větrné energie se uplatní při dlouhodobé akumulaci elektřiny z čistých zdrojů, v areálu také vznikne plnicí stanice pro vozy s vodíkovým pohonem, řekl dnes novinářům předseda představenstva skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

"Zelený vodík umožňuje dlouhodobě, i v řádu měsíců, akumulovat čistou energii z obnovitelných zdrojů, a vhodně tak doplňuje velkokapacitní bateriová úložiště, která jsou efektivní v krátkodobém skladování přebytků z fotovoltaiky nebo větrných elektráren," uvedl Skopal.



Elektrolyzér vyrobí ročně 8000 kilogramů bezemisního vodíku, což umožňuje osobnímu vozu ujet 800.000 kilometrů nebo 80.000 kilometrů u vodíkového autobusu. "Systém jsme doplnili i bateriovým úložištěm o kapacitě 206 kWh a výkonu 100 kW. Zelený vodík je skladován ve vyrovnávacím tlakovém zásobníku o kapacitě 640 litrů," uvedl Skopal. Společnost instalovala zařízení na jaře, od června bylo v testovacím provozu. Náklady byly zhruba 35 milionů korun, z toho devět milionů tvořila dotace ministerstva životního prostředí, řekl předseda představenstva. Zelený vodík chce Solar Global využít zejména pro akumulaci energie.



V areálu do dvou let vznikne také plnicí stanice pro vozy s vodíkovým pohonem. "Je řada měst, která by si ráda koupila vodíkové autobusy, ale nemají je kde plnit," uvedl Skopal. Vozy s vodíkovým pohonem chce mít také Solar Global. Kromě vodíku bude elektrolyzér vyrábět i bezemisní kyslík využitelný v průmyslu, potravinářství nebo zdravotnictví. Společnost připravuje další projekt u Kolína, kde by měla být fotovoltaická elektrárna a elektrolyzér, který bude čtyřikrát větší než napajedelský.



"V Česku v nedávné době vzniklo už několik jednotlivých zařízení na výrobu zeleného vodíku, ale jde pouze o pilotní projekty určené k testování praktického využití tohoto zeleného plynu. Solar Global je první společnost u nás, která se do výroby zeleného vodíku pustila ve velkém průmyslovém měřítku, má promyšlenou ekonomiku projektu, uplatnění technologie na trhu i vizi, jak z vodíku udělat integrální součást svého podnikání," uvedl výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla.



Dnešního otevření se zúčastnil i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). "Zelený plyn považuji za řešení, které v budoucnu vedle baterií pomůže řešit přebytky elektřiny ze solárních a větrných elektráren. Jeho postupné využití v praxi je součástí mozaiky řešení pro ekonomiku nezávislou na fosilních palivech. Zelený vodík pomůže k dekarbonizaci průmyslových podniků nebo hromadné veřejné dopravy," uvedl ministr. Klimaticko-energetický plán, na jehož přípravě se podílelo i ministerstvo životního prostředí, podle Hladíka počítá s vodíkem jako udržitelnou náhradou zemního plynu. "Výhodou zeleného vodíku je navíc možnost výroby přímo v Česku. Naším cílem je v roce 2030 vyrobit až 32.000 tun vodíku," uvedl Hladík. Projektů se zeleným vodíkem se podle ministra připravuje či staví v republice více. Technologie v komerční části začíná, mezi lety 2030 a 2040 se očekává masivní růst využívání vodíku, podotkl Hladík. Při změně Modernizačního fondu by se z něj měl vyčlenit nový titul, který bude zaměřený právě na moderní způsoby výroby, logistiky, skladování, čerpací stanice a využívání vodíku či biometanu.



Skupina Solar Global vznikla v roce 2009, má asi 150 zaměstnanců. Je producentem energie z fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů. Přes dceřiné společnosti zajišťuje servis stovkám elektráren, obchoduje s elektrickou energií a investuje do inovativních řešení v oblasti takzvané zelené energetiky.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 10. 2023

