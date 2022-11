V Litomyšli vznikla jedna z prvních biometanových stanic v Česku

Litomyšl (Svitavsko) 25. října (ČTK) - V Litomyšli na Svitavsku vznikla jedna z prvních biometanových stanic v Česku. Je ve zkušebním provozu. Vyrábí elektřinu a k tomu čistí bioplyn na biometan. Vtlačuje ho do plynárenské rozvodné sítě a zásobuje novou čerpací stanici na zemní plyn. Investiční náklady činily 50 milionů korun, uvedlo des Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl v tiskové zprávě.

Foto: Hutira green gas



Zemní plyn stanice vyrábí z bioplynu, který pochází z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby a následně ho vtláčí do plynárenské sítě Gasnet. Součástí je i plnicí stanice na stlačený plyn (CNG) v přilehlém areálu v obci Dolní Újezd. Stanice je inovací původní bioplynové stanice v areálu družstva. Bioplyn už tak nemusí být využíván pouze při kogenerační výrobě elektřiny a tepla.

Investici za více než 50 milionů korun v praxi zajistily společnosti Hutira – Brno a Hutira green gas. V Česku jde podle družstva o první technologii výroby biometanu, která je propojena se zemědělskou bioplynovou stanicí, plničkou CNG i vtláčením plynu do plynárenské sítě. "Zahájení běžného provozu je plánováno na prosinec tohoto roku," řekl Ivo Hutira, jednatel společnosti Hutira – Brno.

Družstvo se rozhodlo pro inovaci v roce 2019. Hlavním důvodem bylo maximální využití energie z bioplynu. "Kogenerace má z hlediska výroby elektřiny účinnost jen okolo 35 procent. Dalších 30 procent je pak v teple, pro které například v létě nemáme využití. Když nyní poputuje do plynárenské sítě biometan, zákazníci naší energie využijí mnohem více," řekl ředitel Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl Jan Pechanec.

Technologie je soubor několika zařízení. Surový bioplyn nejprve míří do tzv. jednotky předúpravy, kde se zbavuje vlhkosti a sulfanu. Odtud následně putuje do upgradingové jednotky s třístupňovou membránovou separací, která bioplyn upravuje na biometan v kvalitě zemního plynu. Stanice by měla za deset let zpracovat 30,6 milionu krychlových bioplynu, ročně to znamená 1,7 milionu metrů krychlových biometanu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 10. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 25.10.22

Poslední změna: 1.11.2022

Počet shlédnutí: 13