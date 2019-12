V Libereckém kraji začala druhá vlna kotlíkových dotací

Liberec 30. listopadu (ČTK) - V Libereckém kraji začala v 16:00 druhá vlna kotlíkových dotací. Během prvních pěti minut přišlo 600 žádostí, zhruba za hodinu a půl jich už bylo 1080. Někteří žadatelé ale posílali žádosti duplicitně, i pětkrát, jeden dokonce 16krát. "Zhruba jsme žádosti prošli a dá se říci, že asi 15 procent je duplicitních, takže jich bude kolem 900," řekla dnes ČTK mluvčí krajského úřadu Markéta Hozová.

Dotace na výměnu kotlů rozděloval Liberecký kraj poprvé loni, ve dvou výzvách první vlny bylo dohromady k dispozici 149 milionů korun. Přijato bylo zhruba 1800 žádostí. Uspokojeno bylo asi 1315 žadatelů. Ve druhé vlně je k dispozici 135 milionů korun a podporu by mělo získat 1462 žádostí. Proti první výzvě už nelze vyměňovat kotle za čistě uhelné. Musí být kombinované, což znamená, že musí umožňovat spalování uhlí i biomasy. O tyto kotle byl i v předchozí výzvě největší zájem, bylo jich přes 40 procent.

Původně měl příjem žádostí začít už 30. října, kraj ale tento termín kvůli vichřici Herwart zrušil. Po předchozích špatných zkušenostech se totiž tentokrát žádosti podávají jen elektronicky a tisíce domácností v kraji tehdy zůstaly bez elektřiny a internetového připojení. "Někteří žadatelé by tak byli znevýhodněni. Týkalo se to především venkovských oblastí, u kterých se předpokládalo, že tam budou zájemci o změnu otopného systému, proto jsme se jako rada kraje rozhodli příjem žádostí zastavit," zdůvodnil to hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Žadatelé mohou získat od 75.000 do 120.000 Kč podle druhu pořizovaného zdroje tepla. Obyvatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší mohou navíc dostat ještě 7500 korun. Jde o žadatele z České Lípy, Doks, Mimoně, Jilemnice, Liberce, Stráže nad Nisou, Cvikova, Chotovic, Kamenického Šenova, Nového Boru, Okrouhlé, Radvance, Skalice u České Lípy, Lomnice nad Popelkou, Lažan, Ohrazenic, Přepeř, Turnova a Železného Brodu. Ti, na něž se v minulých výzvách nedostalo, musí žádost podat znovu. "Vzhledem k odlišným podmínkám není možné tyto žádosti přesunout do nové výzvy," dodala krajská radní Radka Loučková Kotasová (ANO).

