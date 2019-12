V Lausanne začíná mezinárodní summit studentů stávkujících za klima

V pondělí 5. srpna začalo ve švýcarském Lausanne mezinárodní setkání studentů stávkujících za klima. Na akci pořádané pod názvem SMILE for future se jich sjelo přibližně 450 z 37 evropských zemí. V rámci té se po celý týden budou bavit o směřování hnutí Fridays For Future. Studenti a studentky sdružení pod tímto jménem již skoro rok stávkují za řešení klimatické krize.

Odvolávají se na vědecké studie, podle kterých musíme během následujících 11 let zásadně snížit množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry a zabránit tak oteplení planety o 1,5 °C oproti době před industrializací. Současný politický systém podle studentů selhal v řešení klimatické krize a snižování emisí skleníkových plynů.

Setkání se účastní i Greta Thunberg, která stála na počátku tohoto hnutí. První stávku uskutečnila před necelým rokem. Tehdy patnáctiletá švédská studentka se od té doby proslavila po celém světě. Se svými projevy vystoupila mimo jiné na klimatické konferenci OSN v Katowicích, ale třeba i na půdě Evropského parlamentu.

Jedná se o první mezinárodní setkání stávkujících studentů v historii. Cílem setkání je vzájemně sdílet zkušenosti z organizace stávek a prosazování klimatické politiky, navzájem se inspirovat, reflektovat dosavadní práci hnutí a diskutovat o tom, jakým směrem se hnutí Fridays For Future vydá dál.

Mezi dalšími hosty summitu je čestný prezident Římského klubu profesor Ernst von Weizsacker, laureáti Nobelovy ceny profesor Jacques Dubochet, Roger Hallam, bývalý viceprezident Mezivládního panelu pro klima při OSN (IPCC) Jean-Pascal van Ypersele a jeden ze zakladatelů a mluvčích Extinction Rebellion profesor Kaveh Madani.

Akce se účastní i delegace z české odnože hnutí Fridays For Future. Ta na konci letošního února také vyzvala ke stávkám za klima. Dosud se jim podařilo zorganizovat 4 stávky s účastí několika tisíc středoškoláků ve více než 25 městech po celé ČR. "Smile for future je skvělou příležitostí k získání nových zkušeností a načerpání inspirace od stávkujících studentů z dalších zemí," říká Petr Doubravský z Fridays For Future v České republice.

