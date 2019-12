V Krnově přibude ulic, kde se bude třídit biologický odpad

Krnov 7. února (ČTK) - V Krnově na Bruntálsku přibude letos na jaře ulic, kde se bude třídit biologický odpad. Speciální hnědé popelnice dostanou další rodiny žijící ve 265 domech. Dosud se biologický odpad třídil v osmi ulicích. Po rozšíření to bude 24 ulic a dvě náměstí. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.

"Hnědé popelnice na bioodpad se objeví v dalších ulicích. Odpad z údržby zahrad a kuchyňské rostlinné zbytky začnou od jara třídit obyvatelé rodinných domů v lokalitách kolem Janáčkova náměstí a Pivovarské ulice. Dosud třídili jen lidé z okolí kina Mír," řekla.

První popelnice na bioodpad se v Krnově objevily loni koncem léta. Pilotní projekt, který se týkal osmi ulic, se podle představitelů města osvědčil. "Mezi občany se setkal s příznivým ohlasem. Proto ho letos rozšíříme," řekla Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Vybrány podle ní byly opět oblasti rodinných domů se zahradami. Obyvatelům rodinných domů předem úředníci do schránek vhodí letáček s informacemi, kde si o nádoby na bioodpad mohou požádat. Podmínkou pro přidělení nádoby je, že musí být umístěna na pozemku žadatele. "Trvalé ponechání nádob na chodníku před domem není přípustné. Ten, kdo popelnici dostane, totiž bude zodpovídat za její obsah, který je přesně daný," doplnila Hájková. Svoz podle ní začne během dubna.

Hnědé popelnice jsou určeny na bioodpad a kromě trávy, listí, natě ze zeleniny, kávového a čajového odpadu nebo pilin do nich mohou lidé vhazovat třeba i plevel a větve o průřezu do dvou centimetrů a dlouhé do 25 centimetrů. Vytříděný odpad je odvážen do kompostárny.

