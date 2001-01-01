Zprávy z tisku
V Jihomoravském kraji je třídění gastroodpadu na vzestupu. Služba „Třídím gastro“ nově funguje v Černé Hoře, Březůvkách a Újezdu u Brna
Třídění gastroodpadu se stává nejrychleji se rozšiřujícím trendem v oblasti nakládání s odpady v českých obcích. Průkopníky v Jihomoravském kraji se v tomto ohledu zatím stávají menší obce. Za poslední čtvrtletí se do projektu tridimgastro.cz společnosti Energy financial group (EFG) zapojily tři obce – Černá Hora, Březůvky a Újezd u Brna. Veškerý vytříděný kuchyňský odpad je z nich svážen do bioplynové stanice EFG Vyškov BPS, kde je ekologicky zrecyklován. Díky tomuto zodpovědnému přístupu tak separované kuchyňské zbytky nekončí na skládkách, ale slouží k výrobě nízkoemisního biometanu, elektřiny a tepla.
Foto: Energy financial group (EFG)
Za poslední tři měsíce se prostřednictvím projektu „Třídím gastro“ podařilo v Jihomoravském kraji umožnit sběr kuchyňského odpadu obyvatelům Černé Hory, Březůvek a Újezdu u Brna. Využít k tomu mohou hnědé sběrné nádoby na gastroodpad, které jsou oproti běžným popelnicím vybaveny speciálním těsněním a uzavírací sponou proti šíření zápachu. Do nich mohou vkládat prošlé potraviny, zbytky vařených jídel, pečivo, ovoce, zeleninu či sedlinu z kávy a čaje. Nádoby jsou společností EFG Waste logistic, pod kterou projekt „Třídím gastro“ spadá, v pravidelných intervalech vyváženy a důkladně čistěny.
„Díky třídění gastroodpadu můžeme z nádob na směsný odpad vytřídit velkou část jejich obsahu. Na skládku tak díky samostatnému sběru nebude vyvážena další složka odpadu, která má smysluplné využití. Navíc snížením množství směsného komunálního odpadu ušetříme i na rostoucích poplatcích za skládkovné,“ sdělila starostka Černé Hory Petra Švancarová.
Gastroodpad obecně tvoří dokonce až třetinu směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky. Tam zůstává zbytečně nevyužit a navíc škodí životnímu prostředí. Služba „Třídím gastro“ proto tento druh odpadu namísto skládkování sváží do bioplynové stanice EFG Vyškov BPS, kde se zpracovává a využívá pro výrobu zeleného plynu, elektřiny a tepla.
„Zapojením do projektu „Třídím gastro“ jsme umožnili obyvatelům smysluplný způsob, jak nakládat s kuchyňským odpadem. Vnímáme to jako krok, který má nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale zároveň nám pomáhá snižovat množství směsného odpadu a náklady na jeho likvidaci. Budeme navíc připraveni na chystanou novelu vyhlášky o odpadech, která bude zaměřena i na gastroodpady a povinnost obcí a měst je třídit. Věříme, že třídění gastroodpadů domácnostmi povede k dalšímu zefektivnění systému odpadového hospodářství a současně přispěje k ochraně životního prostředí,“ uvedla starostka Újezdu u Brna Marie Kozáková.
Začátkem letošního roku začala třídit také obec Březůvky v okrese Zlín. Kromě měst a obcí se do projektu zapojují také instituce a podniky provozující stravovací zařízení, jako jsou například školy či letní tábory, ale také komerční gastroprovozy. Součástí projektu „Třídím gastro“, který odstartoval v roce 2021 v Šumperku, je tak již téměř padesát měst a obcí, včetně více než 400 stravovacích zařízení, škol, táborů a nemocnic na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Služba je jim dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce pro komunální i komerční původce odpadu.
Zdroj: Tisková zpráva skupiny EFG 27. 1. 2026
Poslední změna: 11.2.2026
Počet shlédnutí: 0
