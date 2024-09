V jeslích v Lyonu používají rozložitelné plenky, město je kompostuje

Lyon 26. září (ČTK) - V deseti jeslích v Lyonu na východě Francie se rok v rámci testování používaly speciální rozložitelné pleny, které město sváželo a kompostovalo. Během roku Lyon investoval 100.000 eur (2,5 milionu korun) do svozu plen a stejnou částku vynaložil na nákup plen samotných. Projekt se podle ekologicky smýšlejícího vedení města osvědčil natolik, že ho rozšířilo na celkem 26 zařízení, což je polovina všech veřejných jeslí ve městě, píše Le Figaro.

Foto: Archiv CZ Biom



"Na začátku školního roku 2024 město a metropole Lyon na základě úspěchu projektu rozšiřují používání kompostovatelných plen na městské jesle ve 2., 3., 6. a 8. obvodu, celkem ve 26 jeslích a 1005 postýlkách," uvedl starosta Lyonu za zelené Grégory Doucet.



Každé dítě v prvních letech života spotřebuje asi tunu plínek. Odpad spojený s přebalováním nemluvňat v Lyonu představuje asi deset procent komunálního odpadu. Ekologické pleny mířící na kompost navíc nesvážejí popeláři v automobilech, ale na nákladních jízdních kolech. Projekt tak ušetří místo i při svozu odpadu.



Stoprocentně recyklovatelné rostlinné pleny vyrábí společnost Mundao z Bordeaux. Podle výrobce neobsahují plasty ani chemické látky a jsou zdravější a méně dráždí dětskou pokožku než obvyklé pleny. Použité pleny sváží společnosti Les Alchimistes do svého závodu v lyonské čtvrti Vénissieux. Velký drtič rozmělní pleny, které se pak smíchají s vlhčím potravinovým kompostem a dřevěnými hoblinami. Takto už vzniklo několik prvních metrů krychlových kompostu.



Město v průzkumu zkoumalo spokojenost zaměstnanců jeslí s plenami. Na 70 procent jich uvedlo, že používání ekologických plen mělo pozitivní vliv na vnímání jejich profese. Jsou přesvědčeni, že projekt má smysl, je užitečný a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Díky testování se již podařilo odstranit prvotní nedostatky plen jako špatně držící zapínání nebo úniky kvůli příliš malé pružnosti materiálu.



Profesionálové už si na nový systém zvykli, včetně třídění do dvou různých odpadkových košů. K projektu se přidávají i rodiče, kteří použité pleny nafasované na noc ráno opět přinášejí do jeslí. Tři čtvrtiny rodičů uvedly, že by uvítali možnost koupit podobné pleny v obchodech a vznik míst, kam by je mohli vyhazovat.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 9. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 26.9.24

Poslední změna: 26.9.2024

Počet shlédnutí: 89