V Jablonci řeší, jak snížit množství odpadu, náklady na svoz a třídění rostou

Jablonec nad Nisou 27. února (ČTK) - V Jablonci nad Nisou řeší, jak snížit množství komunálního odpadu, náklady na jeho svoz, třídění a likvidaci rostou. V letošním roce bude stát druhé největší město v Libereckém kraji odpadové hospodářství 73,3 milionu korun, od obyvatel ale radnice vybere zhruba o 14 milionů korun méně, řekl dnes ČTK primátor Miloš Vele (ODS). Město sice podle něj získá část peněz na dividendách ze společnosti Severočeské komunální služby Jablonec, část nákladů ale bude muset zaplatit z rozpočtu.

Ještě před dvěma lety platilo město za odpad kolem 50 milionů korun, náklady ale rostou kvůli zdražování služeb, pohonných hmot i kvůli zvyšování mezd. Podle náměstkyně primátora pro životní prostředí Lenky Opočenské (Společně pro Jablonec) je třeba snížit množství odpadu. Zaměřit se chce zejména na lepší třídění bioodpadu, který podle odhadů tvoří 30 až 40 procent komunálního odpadu. V Jablonci ho ale třeba loni vytřídili jen 514 tun, což jsou zhruba čtyři procenta odpadu.

Bioodpad, zejména ten ze zahrad, zatím lidé v Jablonci vozili do sběrného dvora nebo odkládali do velkoobjemových kontejnerů, které město pravidelně rozmisťuje. Radnice také zapůjčila několik stovek kompostérů a kompostovat mohou od loňského května i na vybraných sídlištích. "Zatím ale nemáme přehled o tom, jak to funguje nebo nefunguje, myslím, že to má ještě potenciál se zlepšit," řekla Opočenská. V současné době se podle ní diskutuje také o tom, že by se popelnice na bioodpad přidala i k domům v rámci systému door-to-door.

Problémem je ale z pohledu města zpracování bioodpadu, svozová firma ho vozí na kompostárnu do více než 30 kilometrů vzdáleného Košťálova, což zvyšuje náklady. Vedení města se tak po pěti letech vrací k myšlence vybudovat vlastní kompostárnu v bývalém areálu teplárny na Brandlu. "Studie je čtyři roky hotová, leží na stole a zatím nedošlo k rozhodnutí, že do toho půjdeme. To rozhodnutí je ale na nás a nemělo by se odkládat," uvedl primátor.

Obyvatelé Jablonce mají v třídění odpadu co zlepšovat. Ukázala to analýza směsného komunálního odpadu, kterou nechala radnice provést ve spolupráci se společností EKO-KOM v závěru roku 2021. Kontrola obsahu dvou popelářských vozů tehdy ukázala, že téměř dvě třetiny objemu kontejnerů a popelnic tvořily komodity, které lze vytřídit, jako jsou plasty, papír, sklo, kartony od nápojů nebo kovy. Loni Jablonečané vytřídili 4848 tun odpadu, což představuje necelých 38 procent komunálního odpadu.

