V Jablonci nad Nisou mohou bioodpad nově třídit obyvatelé na všech sídlištích
Jablonec nad Nisou 2. března (ČTK) - V Jablonci nad Nisou mohou bioodpad nově třídit obyvatelé na sídlištích. Hnědé nádoby o objemu 240 litrů přistaví město ke všem panelovým domům, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. V předchozích letech přibylo u panelových domů 50 nádob na bioodpad, teď jich město nechá rozmístit 180. Vedení Jablonce tím reaguje na skutečnost, že obyvatelé panelových domů nemají možnost biologicky rozložitelný odpad kompostovat.
Foto: Yuliia Chyzhevska@Dreamstime.com
"Pokračujeme v systematickém rozšiřování počtu hnědých nádob ve městě. Chceme, aby obyvatelé paneláků měli stejnou možnost třídit bioodpad jako lidé v rodinných domech. Od začátku března postupně budou mít Jablonečané z činžáků k dispozici u svých domů nádoby na bioodpad, což jim třídění výrazně usnadní,“ doplnila náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec). Analýzy odpadu ukazují, že průměrná česká popelnice na směsný odpad obsahuje až 35 procent biologicky rozložitelného odpadu, v Jablonci to byla při posledním rozboru pětina.
"Naším cílem je omezit množství bioodpadu v černých nádobách na směsný komunální odpad a zajistit jeho další využití formou kompostu. Každý vytříděný kilogram bioodpadu pomáhá městu zvyšovat podíl tříděného odpadu a snižovat objem toho směsného," uvedla Ludmila Rosenbaumová z oddělení cirkulární ekonomiky magistrátu. Třídění bioodpadu má pro obyvatele i přímý ekonomický přínos: domácnosti, které omezí množství směsného odpadu, mohou v konečném důsledku snížit své platby za odpad.
Jablonec nad Nisou je jedním z mála měst v kraji, kde lidé neplatí za odpad paušál, ale za popelnici. Důsledným tříděním tak mohou snížit množství směsného odpadu, za jehož likvidaci platí. Od poloviny roku 2022 navíc město umožňuje obyvatelům rodinných domů a menších bytových domů třídit papír a plasty do speciálních nádob u jejich domů, do door-to-door systému se zapojilo zhruba 90 procent domů.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 3. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
