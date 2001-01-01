Zprávy z tisku
V Hradci Králové začal svoz vánočních stromků, skončí v kompostu
Hradec Králové 5. ledna (ČTK) - Ve stotisícovém Hradci Králové dnes začal svoz vánočních stromků. Po rozdrcení skončí v kompostu. ČTK to řekla mluvčí města Kateřina Rohlíčková. V minulých letech se ve městě svezlo přes 40 tun vánočních stromečků. Od středy začnou městské Technické služby odstraňovat vánoční výzdobu. Dělníci zlikvidují i vánoční stromy na Velkém náměstí a Masarykově náměstí.
Foto: Archiv CZ Biom
Vánoční stromky mohou lidé odložit u popelnicových stání. Od rodinných domů budou Hradecké služby stromky odvážet ve druhém lednovém týdnu v rámci svozu hnědých popelnic s bioodpadem. V okrajových částech města s rodinnými domy končí stromky často v kamnech nebo v krbu. Svoz vánočních stromků z domácností potrvá do konce ledna.
Lidé mohou stromek dovézt do kompostárny na hradeckém letišti i sami. V zimě má kompostárna otevřeno od pondělí do pátku od 09:00 do 14:00, v sobotu od 09:00 do 15:00.
Protože ze stromků bude kompost, měly by být bez ozdob a jakýchkoli obalů. "Cizí materiály by mohly zkomplikovat technologický proces zpracování a znemožnit jejich další využití," uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.
U vánoční výzdoby se demontáž týká zhruba deseti kilometrů světelných řetězů, více než 40.000 žárovek a kolem 160 svítících vloček či hvězd. Trvat by měla několik týdnů. Provoz a instalace vánočního osvětlení vyjdou město přibližně na dva miliony korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 32
V Hradci Králové začal svoz vánočních stromků, skončí v kompostu
Hradec Králové 5. ledna (ČTK) - Ve stotisícovém Hradci Králové dnes začal svoz vánočních stromků. Po rozdrcení skončí v kompostu. ČTK to řekla mluvčí města Kateřina Rohlíčková. V minulých letech se ve městě svezlo přes 40 tun vánočních stromečků. Od středy začnou městské Technické služby odstraňovat vánoční výzdobu. Dělníci zlikvidují i vánoční stromy na Velkém náměstí a Masarykově náměstí.
Vánoční stromky mohou lidé odložit u popelnicových stání. Od rodinných domů budou Hradecké služby stromky odvážet ve druhém lednovém týdnu v rámci svozu hnědých popelnic s bioodpadem. V okrajových částech města s rodinnými domy končí stromky často v kamnech nebo v krbu. Svoz vánočních stromků z domácností potrvá do konce ledna.
Lidé mohou stromek dovézt do kompostárny na hradeckém letišti i sami. V zimě má kompostárna otevřeno od pondělí do pátku od 09:00 do 14:00, v sobotu od 09:00 do 15:00.
Protože ze stromků bude kompost, měly by být bez ozdob a jakýchkoli obalů. "Cizí materiály by mohly zkomplikovat technologický proces zpracování a znemožnit jejich další využití," uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.
U vánoční výzdoby se demontáž týká zhruba deseti kilometrů světelných řetězů, více než 40.000 žárovek a kolem 160 svítících vloček či hvězd. Trvat by měla několik týdnů. Provoz a instalace vánočního osvětlení vyjdou město přibližně na dva miliony korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 32