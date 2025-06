V Dětmarovicích vznikají hlavní objekty nové teplárny ČEZ za dvě miliardy korun

Dětmarovice (Karvinsko) 11. června (ČTK) - V Dětmarovicích na Karvinsku, kde ČEZ staví nízkoemisní teplárnu za dvě miliardy korun, už vznikají hlavní objekty - biomasová kotelna, dvě kogenerační jednotky a záložní a špičková plynová kotelna. Plné zahájení dodávek z nových zdrojů je v plánu od topné sezony 2026-2027, v příští topné sezoně zajistí dodávky nová plynová kotelna a starší plynové kotle. Výroba elektřiny z uhlí už v elektrárně definitivně skočila. Novinářům to dnes řekli zástupci skupiny ČEZ.

Foto: SludgeG@Flickr.com



"Jsou hotové hrubé stavební práce. Dokončují se montáže ocelových konstrukcí biomasového kotle. Dokončuje se montáž prefabrikované haly, kotelny plynových motorů a dokončuje se skládka paliva," řekl technický a investiční ředitel ČEZ Teplárenské Radim Seidler.



Biomasová kotelna o výkonu osm megawattů a dvě kogenerační jednotky o celkovém výkonu 22 megawattů budou hlavními zdroji nové teplárny. Hlavními dlouhodobými odběrateli tepla zůstanou města Orlová a Bohumín, s nimiž ČEZ už uzavřel dlouhodobé smlouvy o dodávkách nejméně do roku 2040. Jde zhruba o 15.000 domácností.



"Příští sezonu dodávky tepla zabezpečí stávající plynové kotelny v areálu dětmarovické elektrárny. Jsou to dva kotle, každý o výkonu 22 megawattů, a naše nová plynová kotelna o výkonu 18 megawattů, která byla uvedena do provozu v roce 2022. Nový zdroj by měl být připraven pro teplárenskou sezonu 2026-27 s tím, že nové zdroje budeme zkoušet již v průběhu roku 2026," řekl Seidler.



Tepelná Elektrárna Dětmarovice byla největší klasickou uhelnou elektrárnou na Moravě a ve Slezsku. V provozu byla od roku 1975 a s výkonem 800 megawattů byla i nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku.



Starý uhelný blok byl odstaven. Většinu starého bloku nechá firma postupně zbourat a na jeho místě vznikne prostor pro nové projekty.



Díky novým zdrojům bude ČEZ podle ředitele schopen zabezpečit zákazníkům do budoucna lepší ceny tepla. "Je těžko predikovat, jaká bude cena tepla v roce 2027, ale my si od toho slibujeme, že bude rozhodně rozhodně lepší, než by byla cena tepla z uhlí," řekl Seidler. Ekologizace teplárenství v Dětmarovicích bude podle firmy rovněž znamenat snížení emisí oxidu uhličitého, síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek až o 97 procent.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 6. 2025

Datum uveřejnění: 11.6.25

Poslední změna: 16.6.2025

