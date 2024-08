V Dětmarovicích vzniká regulační stanice plynu, první objekt nízkoemisní teplárny

Dětmarovice (Karvinsko) 21. srpna (ČTK) - Regulační stanice plynu bude prvním hotovým objektem nové nízkoemisní teplárny za dvě miliardy korun, kterou Skupina ČEZ buduje v Dětmarovicích na Karvinsku. Regulační stanice už vzniká a bude hotova ještě letos, na jaře se začnou stavět biomasová kotelna o výkonu osm megawattů a dvě kogenerační jednotky o celkovém výkonu 20 megawattů. Teplárna zahájí provoz na konci roku 2026. ČTK to sdělil mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

"Jsme dohodnuti s městy Orlová a Bohumín na dlouhodobé dodávce tepla do roku 2040. Vybráni jsou také vítězové výběrových řízení na dodavatele kogeneračních jednotek, biomasové kotelny a centrální elektrické stanice," uvedl generální ředitel společnosti ČEZ ESCO a předseda dozorčí rady společnosti ČEZ Teplárenská Kamil Čermák.



Biomasové a plynové zdroje nahradí současné černouhelné kotle. Teplárna díky nim sníží emise oxidu uhličitého, síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek o 94 až 98 procent.



"Jako první v plánu výstavby přichází na řadu regulační stanice plynu. Na základovou desku o rozměrech 23 krát devět metrů byla umístěna nová ocelová konstrukce a právě probíhají závěrečné práce na opláštění objektu. Současně probíhá betonáž první opěrné stěny včetně základových patek pro nejdelší potrubní a kabelový most," uvedl generální ředitel ČEZ Teplárenské Rostislav Díža.



Skupina ČEZ zaměstnává v Moravskoslezském kraji více než 2000 lidí. Elektrárna Dětmarovice je největší klasickou uhelnou elektrárnou na Moravě a ve Slezsku. V provozu je od roku 1975, s výkonem 800 megawattů byla nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Kromě dodávky elektřiny do sítě zajišťuje teplo a teplou vodu přibližně pro 38.000 obyvatel Orlové a Bohumína. Ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar už dříve řekl, že ještě není stanoveno, kdy elektrárna skončí se spalováním uhlí, ale uhelné bloky budou určitě v provozu ještě i příští topnou sezonu.



