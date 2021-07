V dalších 3 výzvách Modernizačního fondu je 7,4 mld na ekologizaci továren

Praha 1. července (ČTK) - Modernizační fond prostřednictvím dalších tří výzev nabídne průmyslovým firmám, které spadají do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), 7,4 miliardy korun na ekologizaci jejich provozů. Dotace mohou čerpat na modernizace zdrojů energie a technologií, které povedou ke snížení spotřeby energie a množství vypouštěného CO 2 do ovzduší. Příjem žádostí začne 19. července, informovalo dnes ČTK ministerstvo životního prostředí. Fond má do roku 2030 nabídnout minimálně 150 miliard korun na projekty vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické efektivity či k růstu podílu obnovitelných zdrojů.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



Mezi podniky ze systému EU ETS, pro které jsou současné výzvy určeny, jsou desítky zařízení z výroby oceli a železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, chemického průmyslu, rafinérií a další. "První dvě výzvy cílí na menší projekty s podporou do 15 milionů eur (zhruba 353 milionů korun), třetí využijí nákladnější projekty, které si z celkové alokace prvních výzev ukrojí pět miliard korun," uvedlo ministerstvo.

"Podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je ale podmínkou, že musí dojít ke změně paliva ze špinavého na čisté. Dotaci je možné získat také na zavedení technologií využívajících vodík, aplikaci postupů, které zefektivní nakládání s energií nebo na snížení energetické náročnosti budov, v nichž výroba a zpracování probíhá," uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má příjem žádostí i zprostředkování peněz z Modernizačního fondu na starosti.

Podle něj se výše dotace bude pohybovat v závislosti na typu projektu, velikosti podniku a regionu mezi 30 až 80 procenty, přičemž nejvíce zvýhodněny budou podniky v uhelných regionech.

Elektronický příjem žádostí ve všech třech výzvách začne v poledne 19. července přes informační systém Státního fondu životního prostředí a skončí na konci ledna příštího roku. U výzvy pro investičně náročnější projekty lze žádosti podávat do března příštího roku nebo do vyčerpání dvojnásobku vyčleněných peněz. Bližší informace jsou na webu fondu životního prostředí.

Modernizační fond financovaný z prodeje emisních povolenek má pomoci k tomu, aby se česká energetika stala úspornější a snížily se emise. Ministerstvo ho spustilo loni na podzim formou předregistračních výzev pro tři z devíti oblastí programu fondu. Dorazilo do nich přes 9000 záměrů a převažovaly projekty výstavby fotovoltaických elektráren. Cílem předregistračních výzev bylo podle ministerstva životního prostředí zmapovat, jaké projekty se chystají a ověřit jejich připravenost. Letos na jaře pak ministři životního prostředí a průmyslu Richard Brabec (ANO) a Karel Havlíček (za ANO) zveřejnili první dvě ostré výzvy, do kterých fondu dal k dispozici 6,4 miliardy korun pro ekologizaci tuzemských tepláren.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 7. 2021

Datum uveřejnění: 1. července 2021

Poslední změna: 2. července 2021

