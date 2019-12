V ČR se letos nebude pěstovat geneticky modifikovaná kukuřice

Praha 17. srpna (ČTK) - Geneticky modifikovanou (GM) kukuřicí letos v Česku nikdo pole neosel. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Loni klesly meziročně plochy o 92 procent, když geneticky modifikovanou kukuřici zasel jediný pěstitel na 75 hektarech na Pardubicku. Ministerstvo již dříve hovořilo o poklesu, protože je odbyt tohoto typu kukuřice problematický. Dalším důvodem byla administrativní zátěž pro pěstitele.

V roce 2008, kdy byla GM kukuřice v republice nejrozšířenější, ji pěstovalo 167 subjektů na ploše přesahující 8300 hektarů. Plodina se v ČR používala jako krmivo pro hospodářská zvířata a jako surovina k výrobě bioethanolu a bioplynu, ne k potravinářským účelům. Šlo o jedinou geneticky modifikovanou plodinou, která se v ČR mohla pěstovat. GM kukuřice se pěstuje kvůli odolnosti proti škůdci zavíječi kukuřičnému, jehož výskyt ale dlouhodobě klesá.

"Já už sám nevím, kde je hranice co je GMO a co není GMO. Tím, že šlechtíte hybridy kukuřice nebo sóji, tak stále vylepšujete genetickou výbavu rostlin," řekl ČTK poradce pro sektor zemědělství a ekoenergií Mojmír Severin. V minulosti očekával, že by mohla GM kukuřice používat do bioplynových stanic, což ale zemědělci podle něj nevyužívají.

Plocha osetá geneticky modifikovanými plodinami na celém světě po poklesu v roce 2015 loni opět vzrostla, hlavně díky Brazílii a Spojeným státům. Celkem bylo GM plodinami podle mezinárodní organizace pro zemědělské biotechnologie ISAAA osázeno rekordních 185,1 milionu hektarů, o tři procenta více než v roce 2015.

Největším pěstitelem GM plodin jsou Spojené státy, kde se plocha osetá těmito plodinami zvýšila o tři procenta. V Brazílii, která je druhá největší, se výměra plochy zvýšila o 11 procent. Obě země mají na celosvětové výměře plochy oseté GM plodinami podíl 66 procent.

Proti pěstování GM plodin dlouhodobě vystupují ekologové. Těm se na geneticky upravených plodinách nelíbí zejména hrozba jejich nekontrolovaného rozšíření do okolního prostředí.

Pěstování GM kukuřice v ČR

Rok Plocha pěstované (ha) Počet pěstitelů 2005 150 51 2006 1290 82 2007 5000 126 2008 8380 167 2009 6480 121 2010 4680 82 2011 5090 64 2012 3050 41 2013 2560 31 2014 1754 18 2015 997 11 2016 75 1 2017 0 0

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18.8.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 17. srpna 2017

Poslední změna: 18. srpna 2017

Počet shlédnutí: 1048