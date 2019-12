V ČR může do roku 2023 vzniknout až osm čerpacích stanic na vodík

Praha 3. dubna (ČTK) - V Česku by do roku 2023 mohlo vzniknout šest až osm čerpacích stanic na vodík. V současnosti funguje v tuzemsku jediná ve středočeských Neratovicích. ČTK to dnes řekli zástupci ministerstva dopravy. Na vybudování vodíkových čerpacích stanic se má podílet dotační program ministerstva dopravy. Další tři až čtyři stanice by měly vzniknout do roku 2025.

V Česku se nyní auta na vodíkový pohon neprodávají. Důvodem je právě chybějící infrastruktura. Nákup aut na ekologický vodíkový pohon by v budoucnu mohly podpořit fondy EU nebo dotační program ministerstva životního prostředí. K nákupu by také zájemce mohlo motivovat osvobození od dálničních a parkovacích poplatků nebo jízda ve vyhrazených pruzích.

"I v České republice se už zkoumá budoucnost používání vodíku a jak by se dal využívat. Například může být vedlejším produktem výroby chemiček. Při historii a koncentraci chemického průmyslu v Česku je to zajímavá oblast. Teoreticky je vodík možné vyrábět z bioodpadu nebo z odpadu jako takového," uvedl ředitel českého zastoupení Toyoty Martin Peleška, který je členem vládní pracovní skupiny pro využitelnost vodíku. "Kdyby se vláda na tuto oblast zaměřila, do sedmi let můžeme mít obrovský evropský, či dokonce celosvětový potenciál," dodal.

Využitím a podporou vodíkového pohonu v Česku se zabývá vládní dokument Národní akční plán čisté mobility. Podle Jiřího Dvořáka z Grant Thornton Advisory, který spolupracoval s ministerstvem dopravy na studii o využití vodíku v dopravě, není vodíková technologie v plánu dostatečně reflektována, protože se v době zpracování v roce 2015 s vodíkem ještě příliš nepočítalo. Aktualizovanou verzi plánu, která již s vodíkem počítá, ministerstvo předloží do konce roku.

Ve světě se již sériová auta na vodíkový pohon prodávají. Například modelu Toyota Mirai se prodalo od roku 2014 celkem 4000 kusů a do pěti let automobilka plánuje odbyt 30.000 aut. S vozem na vodík přišla i korejská značka Hyundai nebo japonská Honda.

Vodíková auta neprodukují žádné nečistoty a současně nevyžadují dlouhé nabíjení baterií, protože vodíkové nádrže je možné natankovat během tří minut. Vodík není spalován v motorech, ale spotřebováván v palivových článcích, kde se mění na elektřinu.

