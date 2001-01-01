Zprávy z tisku
V ČR má být podle plánů do roku 2030 stovka biometanových stanic, teď jich je 12
Praha 18. října (ČTK) - Do roku 2030 chce Česká republika podle současných plánů státu mít zhruba stovku biometanových stanic, nyní jich má 12. Produkce biometanu by pak oproti dnešku měla být až dvacetinásobná. Oboroví zástupci proto vyzvali stát k nastavení podpory pro investory, například k brzkému spuštění aukcí biometanu. Upozornilo na to sdružení CZ BIOM. Velká část biometanových stanic má vzniknout konverzí stávajících bioplynových stanic, kterých je nyní přes 500.
Foto: Archiv CZ Biom
Bioplynové stanice vyráějí tzv. bioplyn ze směsi metanu a oxidu uhličitého. Většinou se spaluje přímo na místě v kogenerační jednotce, která produkuje elektřinu a teplo. V biometanových stanicích se ovšem bioplyn navíc ještě čistí a odděluje se z něj metan. Výsledný biometan má následně podobné vlastnosti jako zemní plyn a může se využívat v plynových sítích nebo jako palivo pro auta.
"Česko se již o nastartování produkce biometanu pokusilo provozní podporou, která však končí tento rok. Vítáme snahu o zlepšení podmínek, jako je třeba částečné dorovnání cen surovin pro výrobu biometanu a bioplynu. Nyní je však potřeba urychleně nastartovat nový model podpory a ideálně do konce roku dořešit podmínky aukcí, jejichž první kolo úřady avizují v dubnu 2026,“ řekl předseda sdružení Jan Habart. Potenciál růstu poptávky je podle sdružení zejména v dopravě a vytápění.
Úřady v létě představily akční plán pro biometan, podle něhož má ČR v roce 2030 produkovat 491 milionů metrů krychlových biometanu. Plán počítá například s postupným nárůstem produkce, především díky přeměně přibližně poloviny bioplynových stanic na biometanové. "Právě biometan pomáhá snižování emisí v sektorech, které je obtížně elektrifikovat. To znamená například těžkou nákladní dopravu, vytápění nebo průmyslové procesy,“ uvedl Lukáš Minařík z oddělení dekarbonizace průmyslu a energetiky ministerstva životního prostředí (MŽP).
Vrchní ředitel sekce energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) René Neděla připomněl, že v příštích čtyřech letech postupně skončí provozní podpora elektřiny u stávajících bioplynových stanic. "Biometan je velká příležitost, jak tato zařízení udržet v provozu, ale s jiným produktem. Proto jsme v předstihu nastavili nový regulační rámec tak, aby transformace na biometan dopadla co nejlépe," podotkl.
Podle Habarta musí stát představit podmínky a samotnou aukci co nejdříve, nový model podpory totiž podle něj výstavbu zpomalí. "Dosavadní podporu získal provozovatel, který v době platnosti podpory spustil provoz. V novém modelu aukce budou investoři nejdříve soutěžit o podporu a až poté realizovat projekt. První stanice z nové podpory tak budou vznikat nejdříve v roce 2027," dodal Habart.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 10. 2025
