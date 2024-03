V ČR loni vznikly čtyři nové výrobny biometanu, rozvoj zaostává

Praha 13. března (ČTK) - V České republice loni vznikla čtyři nová zařízení na výrobu biometanu, celkově je jich tak nyní v tuzemsku sedm. Některé postavené výrobny však nejsou v provozu, důvodem je nízká cena plynu a nefunkčně nastavená provozní podpora. Vyplývá to z údajů Komory obnovitelných zdrojů (OZE), které dnes získala ČTK. Česko v rozvoji biometanové výroby ve srovnání s Evropou dlouhodobě zaostává.

Foto: Mapa biometanových stanic v ČR 2024 (Zdroj: CZBiom)



Celková instalovaná kapacita zařízení na výrobu biometanu tak loni stoupla na téměř deset milionů metrů krychlových za rok. Skutečná výroba je však výrazně nižší. Předloni činila 1,2 milionu metrů krychlových a většinou šlo o dodávky do distribuční sítě zemního plynu.



Některá zařízení jsou podle komory v současné době odstavená, protože v provozu generují větší ztrátu, než když stojí. "To se bohužel u palivových obnovitelných zdrojů na rozdíl od těch nepalivových může stát. Je to dáno poměrem investičních a provozních nákladů. U nepalivových OZE je investiční náklad klíčový a provozní náklady jsou již malé, kdežto u palivových jsou pro ekonomiku provozu důležitější provozní náklady," vysvětlila komora.



Česko tak v produkci biometanu zaostává, v Evropě patří téměř na chvost žebříčku. První stanice v ČR vznikla v roce 2019, další pak začaly přibývat teprve v posledních dvou letech. Příčiny komora vidí v těžko splnitelných podmínkách pro provozní podpory. "Ani jedna výrobna kvůli nesplnitelným podmínkám není registrována k provozní podpoře a systém obchodování se zárukami původu je nastavený tak, že neumožňuje rentabilní provoz," uvedla komora.



V závěru loňského roku sice stát vyhlásil provozní podporu biometanu, ale tzv. zelený bonus vychází z cen zemního plynu v první polovině roku 2023, kdy byly proti současnosti zhruba dvojnásobné. "Navíc obchodníci odmítají nakupovat biometan za fixní roční cenu a tlačí výrobce do spotových cen. To ale vytváří značnou nejistotu podnikání a takové riziko není možné podstoupit," vysvětlil Adam Moravec ze sdružení CZ Biom. Od příštího roku by se podle něj pravidla měla změnit, další nejistotou je však brzy končící notifikace podpory u EK.



Výhledově je podle komory potenciál biometanu v Česku výrazně vyšší. "Domácí produkce biometanu by výhledově mohla nahradit desítky procent spotřeby zemního plynu. A v roce 2030 bychom mohli zvládnout biometanem nahradit každý desátý kubík zemního plynu. Zájem o biometan dál roste díky kritériím ESG a taxonomii,” řekl Moravec. Letos ovšem podle něj žádný boom v rozvoji ještě očekávat nelze.



Výrazně lépe je na to Česko v produkci bioplynu. Podle statistik Evropské bioplynové asociace je v tuzemsku přes 600 bioplynových stanic. Předloni se v nich vyrobilo téměř osm terawatthodin (TWh) bioplynu. Meziročně se tak produkce zvýšila asi o desetinu a počet stanic za posledních deset let stoupl na dvojnásobek.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 3. 2024

